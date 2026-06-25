Love is blind. Prawda o 2 sezonie. Netflix szybko wypuści drugą część randkowego show? Tak to zrobili za granicą 

Love Is Blind: Polska sezon 2. Kiedy Netflix może ogłosić kontynuację?

Netflix na razie nie zdradził, czy "Love Is Blind: Polska" doczeka się drugiego sezonu. Jeśli jednak spojrzymy na historię zagranicznych edycji programu, fani mają powody do optymizmu. Globalnie format rozwija się bardzo dynamicznie, a kolejne kraje regularnie otrzymują nowe odsłony randkowego eksperymentu.

Tak wyglądało to za granicą. Netflix nie kazał długo czekać

Najlepszym przykładem jest brazylijska wersja programu. "Love Is Blind: Brazil" zadebiutowało w październiku 2021 roku, a kolejne sezony trafiały na platformę niemal rok po roku. Produkcja doczekała się już pięciu sezonów i pozostaje jedną z najpopularniejszych międzynarodowych odsłon formatu.

Podobny schemat można zauważyć w Europie. Szwedzka wersja wystartowała w styczniu 2024 roku, a drugi sezon pojawił się już w marcu 2025. Co więcej, produkcja otrzymała zamówienie na kolejną odsłonę.

Równie szybko rozwija się "Love Is Blind: UK". Pierwszy sezon zadebiutował w sierpniu 2024 roku, a drugi trafił do widzów rok później. Brytyjska edycja została już przedłużona na następne sezony, co pokazuje, że Netflix chętnie inwestuje w lokalne wersje programu, jeśli te przyciągają widownię.

Co to oznacza dla polskiej edycji?

Choć decyzja o przyszłości "Love Is Blind: Polska" będzie zależeć przede wszystkim od oglądalności, dotychczasowa strategia Netflixa sugeruje, że sukces pierwszego sezonu może szybko przełożyć się na zamówienie kolejnego. W większości krajów, które otrzymały następne odsłony programu, przerwa między sezonami wynosiła około roku.

Jeśli więc polska wersja powtórzy wyniki zagranicznych hitów, bardzo możliwe, że na 2. sezon nie będziemy czekać kilku lat. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że Netflix może chcieć utrzymać zainteresowanie widzów i stosunkowo szybko wrócić do słynnych kabin miłości.