Panna młoda. Śmierć Beyzy w szpitalu na koniec 3. sezonu. Takie będą jej ostatnie słowa do matki - ZDJĘCIA

Kiedy Beyza umrze w tureckim serialu "Panna młoda"?

W Turcji już skończył się 3 sezon serialu "Panna młoda", w którym bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem będzie śmierć Beyzy! Czarny charakter telenoweli, najbardziej znienawidzona bohaterka, wreszcie poniesie karę za wszystkie krzywdy, podłości i zbrodnie, którymi ofiarami padli Hancer i Cihana. Do samego końca Beyza będzie chciała rozdzielić zakochanych, nie dopuścić do tego, żeby byli razem. Bo kiedy to Hancer urodzi Cihanowi syna, spadkobiercę, na którego tak długo czekał, Beyza kompletnie straci rozum i postanowi zabić odwieczną rywalkę. Chęć zemsty ją zgubi...

Jaka będzie przyczyna śmierci Beyzy w telenoweli "Panna młoda"?

Odcinek 460 "Panny młodej" w oryginalnej tureckiej numeracji, to ten, w którym nastąpi śmierć Beyzy. Ale w jakich okolicznościach ona zginie? Zanim ciężko ranna Beyza trafi do szpitala, a jej stan okaże się krytyczny, Hancer wpadnie w jej zabójczą pułapkę. Podczas decydującej konfrontacji obie spadną z wysokiego klifu. Obrażenia jakie odniosą Hancer i Beyza okażą się na tyle poważne, że pierwsza z nich trudem spróbuje wspiąć się na skałę i doczołga się do lasu.

Niedługo później Cihan i matka Beyzy razem z policją znajdą umierającą kobietę na plaży... A potem biznesmen odnajdzie też ukochaną w lesie.

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Ostatnie słowa Beyzy przed śmiercią do matki w 460 odcinku "Panna młoda"?

W 460 odcinku serialu "Panna młoda" Beyza umrze kilka godzin po przewiezieniu do szpitala. Trafi tam też poważnie ranna Hancer, przy której zbierze się cała rodzina. Obok Cihana będą też odnaleziona matka Hancer, Esma i jej siostra Sila, a także brat Cemil z żoną Deryą oraz brat Cihana, Metin z żoną Sinem. Wszyscy będą zszokowani widokiem matki Beyzy, która była uznana za zmarłą.

Tuż przed śmiercią Beyzy w 460 odcinku "Panna młoda" matka odwiedzi ją i właśnie wtedy z ust umierającej bohaterki padną słowa, które nie wróżą niczego dobrego dla Hancer. Co Beyza powie matce? Że to Hancer zepchnęła ją z klifu, ale prawda będzie zupełnie inna, bo to Beyza się na nią rzuciła i spadły obie z urwiska.

Nawet na łożu śmierci Beyza będzie pragnęła jedynie zemsty na Hancer i poleci matce, żeby w jej imieniu raz na zawsze pozbyła się ukochanej Cihana.

Kiedy odcinek ze śmiercią Beyzy w serialu "Panna młoda" w TVP2?

W oryginalnej numeracji w Turcji Beyza umiera w 460 odcinku "Panna młoda", ale widzowie TVP2 muszą na ten odcinek poczekać ponad rok. Póki co Telewizja Polska zaplanowała emisję dwóch sezonów tureckiej telenoweli, łącznie 320 odcinków. Trzeba też pamiętać, że odcinki emitowane w Polsce mają inne numery, bo są znacznie krótsze niż oryginalne tureckie. Co oznacza, że śmierć Beyzy nastąpi pod koniec 3 sezonu "Panny młodej", ale to nie będzie dokładnie odcinek 460.

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