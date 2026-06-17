Panna młoda, odcinek 135: Mukadder nie powie Cihanowi prawdy o ciąży Beyzy! Padnie ofiarą szantażu Nusreta - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 135 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Wypadek Beyzy i Hancer ujawni prawdę o udawanej ciąży już w 134 odcinku serialu "Panna młoda" i jako pierwsza kłamstwo odkryje Mukadder. Jak tylko lekarz powie jej, że ciąża rannej pacjentki to jakaś pomyłka, nastąpi gwałtowna reakcja Mukadder. Matka Cihana poczuje się zdradzona i upokorzona przez synową i jej ojca. Nie tylko uwierzyła w historię o wnuku, ale także ze względu na ciążę Beyzy przepisała jej swój dom. Teraz dotrze do niej, że Beyza cały czas nią manipulowała.

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Beyza wyzna Mukadder prawdę o ciąży w 134 odcinku "Panna młoda", a Nusret ją zastraszy

Wyrachowana Beyza w 134 odcinku "Panna młoda" nie zaprzeczy. Przyzna się Mukadder, że skłamała w sprawie ciąży, bo bała się stracić Cihana. W jej oczach był to jedyny sposób, by zatrzymać go przy sobie. Wyjawi też, że to ciężarna Yonca chce jej po porodzie oddać dziecko, które na zawsze połączy ją z Cihanem.

Dla wściekłej Mukadder plan Beyzy będzie nie do przyjęcia, żeby jej syn wychowywał cudze dziecko! Zarzuci Beyzie brak skrupułów, ale wtedy do akcji wkroczy Nusret, który zastraszy Mukadder. Przypomni o długach z przeszłości i zagrozi ujawnieniem prawdy, która mogłaby ją pogrążyć. Osaczona Mukadder nie będzie mogła uwierzyć własnym uszom.

Tak Beyza przeciągnie Mukadder na swoją stronę w 135 odcinku "Panna młoda"! Zadziała szantaż Nusreta

W 135 odcinku "Panna młoda" podczas konfrontacji z matką Cihana Beyza wspomni o tym, że po wypadku, w chwili zagrożenia, mężczyzna wybrał ją i dziecko. Nie ratował rannej Hancer! Co jest dowodem na to, że to ona, a nie żona jest dla niego najważniejsza. Gdyby Hancer sama się nie uratowała, zginęłaby w samochodzie.

Manipulantka przekona Mukadder, że jeśli wróci z Cihanem do domu, on znów zamieszka w rezydencji. Beyza nie przestanie wywierać presji na byłą teściową, a Nusret posunie się do szantażu. Zagrozi, że jeśli Mukadder ich nie poprze planu, powie Cihanowi, że od początku wiedziała o wszystkim. Nic dziwnego, że kobieta ulegnie szantażowi.

Mukadder w 135 odcinku "Panna młoda" wmówi Cihanowi, że z dzieckiem Beyzy wszystko jest w porządku

Oszałomiona Mukadder w 135 odcinku "Panna młoda" wyjdzie z sali Beyzy i w drzwiach natknie się na Cihana, który będzie chciał odwiedzić ciężarną byłą żonę. Uprzedzi matkę, że zamierza porozmawiać z lekarzem o jej stanie. W tym momencie Mukadder go zatrzyma. Doskonale wiedząc o tym, że jeśli Cihan pójdzie dalej i zacznie zadawać pytania, prawda o ciąży Beyzy wyjdzie na jaw, a wtedy spełnią się groźby Nusreta. A to mogłaby ją kosztować utratę syna.

Dlatego seniorka w 135 odcinku "Panna młoda" szybko przejmie kontrolę nad sytuacją. Wmówi Cihanowi, że rozmawiała z lekarzem i Beyzą i z nią oraz dzieckiem wszystko jest w porządku. Doda też, że wkrótce wyjdą ze szpitala. Od tej chwili Mukadder będzie żyła ze świadomością, że wnuk, na którego tak czekała, wcale nim nie jest...