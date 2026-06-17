Panna młoda, odcinek 135: Mukadder nie powie Cihanowi prawdy o ciąży Beyzy! Padnie ofiarą szantażu Nusreta - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-17 11:52

Kłamstwo Beyzy o ciąży wyjdzie na jaw po wypadku, ale w 135 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" nie ma co liczyć na to, że Cihan dowie się, że była żona nie urodzi mu syna! Wszystkiemu wina jego matka, Mukadder, która dowie się, że Beyza nie jest w ciąży, ale pod wpływem szantażu Nusreta zachowa milczenie. Jak ojciec Beyzy zmusi Mukadder do tego, by w 135 odcinku telenoweli "Panna młoda" poparła ich plan? Przypomni o długach z przeszłości i zagrozi ujawnieniem prawdy, która mogłaby ją pogrążyć. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen i poznaj szczegóły, co się wydarzy.

"Panna młoda" odcinek 135 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Wypadek Beyzy i Hancer ujawni prawdę o udawanej ciąży już w 134 odcinku serialu "Panna młoda" i jako pierwsza kłamstwo odkryje Mukadder. Jak tylko lekarz powie jej, że ciąża rannej pacjentki to jakaś pomyłka, nastąpi gwałtowna reakcja Mukadder. Matka Cihana poczuje się zdradzona i upokorzona przez synową i jej ojca. Nie tylko uwierzyła w historię o wnuku, ale także ze względu na ciążę Beyzy przepisała jej swój dom. Teraz dotrze do niej, że Beyza cały czas nią manipulowała.

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Beyza wyzna Mukadder prawdę o ciąży w 134 odcinku "Panna młoda", a Nusret ją zastraszy

Wyrachowana Beyza w 134 odcinku "Panna młoda" nie zaprzeczy. Przyzna się Mukadder, że skłamała w sprawie ciąży, bo bała się stracić Cihana. W jej oczach był to jedyny sposób, by zatrzymać go przy sobie. Wyjawi też, że to ciężarna Yonca chce jej po porodzie oddać dziecko, które na zawsze połączy ją z Cihanem.

Dla wściekłej Mukadder plan Beyzy będzie nie do przyjęcia, żeby jej syn wychowywał cudze dziecko! Zarzuci Beyzie brak skrupułów, ale wtedy do akcji wkroczy Nusret, który zastraszy Mukadder. Przypomni o długach z przeszłości i zagrozi ujawnieniem prawdy, która mogłaby ją pogrążyć. Osaczona Mukadder nie będzie mogła uwierzyć własnym uszom.

Tak Beyza przeciągnie Mukadder na swoją stronę w 135 odcinku "Panna młoda"! Zadziała szantaż Nusreta

W 135 odcinku "Panna młoda" podczas konfrontacji z matką Cihana Beyza wspomni o tym, że po wypadku, w chwili zagrożenia, mężczyzna wybrał ją i dziecko. Nie ratował rannej Hancer! Co jest dowodem na to, że to ona, a nie żona jest dla niego najważniejsza. Gdyby Hancer sama się nie uratowała, zginęłaby w samochodzie.

Manipulantka przekona Mukadder, że jeśli wróci z Cihanem do domu, on znów zamieszka w rezydencji. Beyza nie przestanie wywierać presji na byłą teściową, a Nusret posunie się do szantażu. Zagrozi, że jeśli Mukadder ich nie poprze planu, powie Cihanowi, że od początku wiedziała o wszystkim. Nic dziwnego, że kobieta ulegnie szantażowi.

Mukadder w  135 odcinku "Panna młoda" wmówi Cihanowi, że z dzieckiem Beyzy wszystko jest w porządku 

Oszałomiona Mukadder w 135 odcinku "Panna młoda" wyjdzie z sali Beyzy i w drzwiach natknie się na Cihana, który będzie chciał odwiedzić ciężarną byłą żonę. Uprzedzi matkę, że zamierza porozmawiać z lekarzem o jej stanie. W tym momencie Mukadder go zatrzyma. Doskonale wiedząc o tym, że jeśli Cihan pójdzie dalej i zacznie zadawać pytania, prawda o ciąży Beyzy wyjdzie na jaw, a wtedy spełnią się groźby Nusreta. A to mogłaby ją kosztować utratę syna.

Dlatego seniorka w 135 odcinku "Panna młoda" szybko przejmie kontrolę nad sytuacją. Wmówi Cihanowi, że rozmawiała z lekarzem i Beyzą i z nią oraz dzieckiem wszystko jest w porządku. Doda też, że wkrótce wyjdą ze szpitala. Od tej chwili Mukadder będzie żyła ze świadomością, że wnuk, na którego tak czekała, wcale nim nie jest...

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Panna młoda, odcinek 135: Mukadder nie powie Cihanowi prawdy o ciąży Beyzy! Padnie ofiarą szantażu Nusreta - ZDJĘCIA
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