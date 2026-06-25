Fani M jak miłość przeoczyli ten szczegół. Nagranie z planu zdradza prawdę o Natalce i Rafale

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-25 14:03

Natalka, w którą wciela się Dominika Suchecka, oraz Rafał grany przez Jakuba Kucnera to jeden z najbardziej lubianych duetów policyjnych w serialu "M jak miłość". Funkcjonariusze nieustannie jeżdżą na patrole i pomagają komendantowi Adamowi Karskiemu (Patryk Szwichtenberg). Większość fanów śledzi jednak wyłącznie sercowe perypetie bohaterów, ignorując istotne fakty. Dopiero opublikowane niedawno wideo zza kulis pokazało pewien drobny element, który całkowicie zaskoczył sympatyków produkcji i wywołał dyskusję o policyjnej hierarchii.

Aktorzy Dominika Suchecka jako Natalka i Jakub Kucner jako Rafał w serialowych mundurach policjantów. Para funkcjonariuszy z M jak miłość w trakcie służbowego spotkania. Więcej informacji o serialu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1854. Natalka (Dominika Suchecka), Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), Rafał (Jakub Kucner)

Natalka i Rafał wspólnie patrolują Grabinę w "M jak miłość"

Losy Mostowiaczki w ostatnim czasie kręcą się wokół matrymonialnych rozterek i skomplikowanej relacji z Adamem Karskim, ale kobieta przede wszystkim pełni służbę w policji. Na lokalnym posterunku od wielu sezonów działa wspólnie z Rafałem i oboje stanowią wyjątkowo zgrany duet. To właśnie tę dwójkę sympatycy produkcji regularnie podziwiają w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Para policjantów wspólnie wyjeżdża w teren, podejmuje trudne interwencje i dba o bezpieczeństwo mieszkańców Grabiny oraz sąsiednich miejscowości. Pracę podwładnych nieustannie nadzoruje komendant Karski, który zarządza całą jednostką. Do tej pory jednak praktycznie żaden z odbiorców nie próbował ustalić dokładnych zależności służbowych pomiędzy samymi funkcjonariuszami.

Zaskakujące wideo twórców "M jak miłość"

W mediach społecznościowych powiązanych z "M jak miłość" udostępniono krótki materiał wideo, na którym pojawili się Jakub Kucner i Dominika Suchecka. Rozbawieni aktorzy postanowili rzucić wyzwanie swoim wiernym obserwatorom i sprawdzić ich czujność. Tym razem nie zdradzono żadnych pikantnych szczegółów ze scenariusza na nadchodzące epizody. Skupiono się na policyjnych mundurach, a dokładniej na naramiennikach, którym przeciętny widz zazwyczaj w ogóle się nie przygląda. To właśnie w tym momencie padły słowa, po których w sekcji komentarzy rozpętała się ogromna dyskusja.

- Mamy do was pytanie, zagadkę, musicie się przyjrzeć naszym pagonom, no i pierwsze pytanie... - zaczął serialowy Rafał. Po chwili do zabawy dołączyła Dominika Suchecka.

- Jak myślicie, kto jest starszy? Stopniem, nie wiekiem - rzuciła Natalka. Aktor szybko doprecyzował, o co dokładnie chodzi.

- Tak, to bardzo ważne, przyjrzyjcie się. I drugie pytanie: co oznaczają nasze oznaczenia na pagonach? W jakim stopniu jestem ja, czyli Rafał i w jakim stopniu jest Dominika, czyli Natalka.

Fani "M jak miłość" rozgryźli policyjną zagadkę

Reakcja miłośników produkcji była błyskawiczna i bardzo konkretna. Pod udostępnionym materiałem natychmiast wystartowała wnikliwa debata na temat znaczenia gwiazdek i belek na mundurach. Znaczna część komentujących od samego początku słusznie zakładała, że to Rafał posiada wyższą rangę w służbach mundurowych.

Rafał starszy aspirant a Natalia sierżant. Rafał niestety … ważniejszy 😍🎈🎈🎈😉😘😘

Natalia Sierżant Rafał Aspirant Sztabowy .Rafał ma wyższy stopień

Natalia sierżant, Rafał starszy aspirant czyli wyższy stopień

Ukryte detale w strojach bohaterów "M jak miłość"

Zwykła internetowa rozrywka zainicjowana w przerwie między zdjęciami niespodziewanie przyciągnęła gigantyczną uwagę internautów. W telewizyjnej opowieści odmienne rangi Natalki oraz Rafała są całkowicie marginalizowane i nie wpływają na przebieg wydarzeń. Koledzy z pracy traktują się z szacunkiem i funkcjonują w terenie na identycznych zasadach. Dopiero wspomniany materiał uświadomił odbiorcom, że struktura dowodzenia na komisariacie w Grabinie skrywa przed nimi pewne tajemnice. Taka dawka emocji wywołana przez zaledwie jeden skromny detal na pewno sprawi, że w nadchodzących odsłonach serialu publiczność zacznie jeszcze uważniej śledzić każdy ruch swoich ulubieńców z "M jak miłość".

M jak miłość. Ksiądz dołączy do akcji policji w siedlisku Doroty i Bartka
M jak miłość, odc. 1780: Natalka (Dominika Suchecka), Rafał (Jakub Kucner)
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