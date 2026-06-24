Panna młoda, odcinek 133: Makabryczny wypadek Beyzy i Hancer! Będą uwięzione w rozbitym aucie i spróbuje udusić rywalkę - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 133 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się w 133 odcinku serialu "Panna młoda"! Kompletnie oszalała Beyza, nie zważając na błagania Hancer, spowoduje wypadek, w którym obie bardzo poważnie ucierpią! Będzie gotowa poświęcić własne życie, żeby ostatecznie pozbyć się znienawidzonej żony Cihana.

- Myśleliście, że możecie wszystko zostawić za sobą i po prostu zniknąć. Zacząć nowe życie. Tylko wy dwoje. Jakby reszta świata przestała istnieć. Dla Cihana już nikt nie jest ważny. Ani ja… ani jego matka… nawet jego własny syn! Pokażę tobie i jemu, czym jest prawdziwy ból. Dopiero kiedy cię straci, zrozumie, kto naprawdę był przy nim przez cały czas! - zapowie Beyza chwilę przed makabrycznym wypadkiem.

- Opamiętaj się! Nie myślisz racjonalnie! - krzyknie Hancer, ale na próżno.

Ranna Hancer nie wydostanie się z auta w 133 odcinku "Panna młoda", a Beyza zacznie jej grozić

Kiedy w 133 odcinku "Panna młoda" auto Beyzy zjedzie z drogi na pobocze u podnóża stromego zbocza, a spod zgniecionej maski zaczną się unosić ciężkie kłęby szarego dymu z silnika, Hancer się ocknie i zauważy, że jej rywalka jej nieprzytomna. Spróbuje od razu wyjść z auta, ale drzwi od jej strony będą zablokowane.

Gdy Beyza odzyska przytomność zacznie jęczeć z bólu i powie Hancer, że nie może ruszyć nogami. Znajdzie jednak w sobie dość siły, żeby znowu pluć jadem na rywalkę.

- Cihan w ogóle się nie przejmował. Ani mną, ani naszym synem. Zniszczył mój dom tylko dlatego, że zapragnął zbudować nowy z tobą. Tak bardzo spodobało mu się ojcostwo, że teraz chce mieć jeszcze córkę. Z tobą!

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Życie Hancer w rękach Beyzy w 133 odcinku "Panna młoda". Spróbuje ją udusić!

Z szyderczym uśmiechem na ustach Beyza w 133 odcinku "Panna młoda" wyciągnie rękę i chwyci Hancer za szyję. Jej palce zacisną się mocniej tak, że żona Cihana nie będzie w stanie się obronić. Odepchnie jej rękę, ale Beyza będzie silniejsza, napędzana nienawiścią i desperacją.

- Mogłabym cię teraz udusić! Uznaliby, że zginęłaś w wypadku... Ale nie... Nie zrobię tego. Musisz żyć. Musisz patrzeć, jak Cihan w końcu z ciebie rezygnuje. Jak wraca do mnie. To będzie dla ciebie gorsze niż śmierć... - uprzedzi Hancer oszalała z gniewu Beyza.

Do ostatnich scen 133 odcinka "Panna młoda" Cihan nie znajdzie roztrzaskanego auta Beyzy na odludziu. Nie przybędzie na pomoc ani jej, ani Hancer...