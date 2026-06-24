Anna Lewandowska pokazała swoje idealne pośladki! Tak motywuje z rodzinnych wakacji

Znana z budowania fitnessowego imperium Anna Lewandowska nie zwalnia tempa w inspirowaniu tysięcy kobiet. Tym razem na swoim profilu podzieliła się konkretnym zestawem treningowym skupiającym się na mięśniach pośladkowych. Zanim zaprezentowała szczegółowo poszczególne ruchy kształtujące sylwetkę, najpierw pokazała na nagraniu własne ciało, na którym widać imponujące efekty jej pracy!

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Anna Lewandowska pochwaliła się pośladkami

Żona słynnego piłkarza zapewniła swoje ponad 5,7 miliona obserwujących, że wakacje wcale nie muszą oznaczać całkowitej rezygnacji z aktywności fizycznej. Efekty, jakimi pochwaliła się na nagraniu, szybko przykuły uwagę jej miłośników, którzy nie szczędzili słów uznania dla jej rzeźby, a w szczególności idealnie wymodelowanych pośladków. Entuzjastyczne komentarze pokazały, że żelazna dyscyplina Lewandowskiej działa na wielu niezwykle motywująco, zachęcając ich do podjęcia własnych ćwiczeń!

Warto dodać, że nagranie powstało w trakcie włoskich wakacji całej rodziny, co dodatkowo zaimponowało internautom podziwiającym jej niesamowitą dyscyplinę. Pod jej adresem padły liczne komplementy, takie jak „forma życia” czy „jest moc”, choć pojawiły się również pojedyncze opinie zarzucające jej eksponowanie zbyt dużej ilości ciała w mediach społecznościowych.

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Nawet jeśli polska reprezentacja z Robertem Lewandowskim na czele nie bierze udziału w trwającym właśnie mundialu, nazwisko najsłynniejszej polskiej trenerki i tak wywołuje ogromne emocje. Zdjęcia dokumentujące świetną kondycję Anny Lewandowskiej i efekty jej ciężkich treningów można obejrzeć w naszej galerii.