Ciągle płaczesz przy krojeniu cebuli? Ten prosty trik sprawi, że nie uronisz już ani łzy

Piekące oczy i łzy podczas krojenia cebuli to koszmar wielu osób, ale istnieje sposób, by raz na zawsze się z tym pożegnać.

Odkryj genialny, łatwy do zastosowania trik, który skutecznie zneutralizuje nieprzyjemne doznania.

Poznaj sprawdzoną metodę, dzięki której zapomnisz o łzach w kuchni i odzyskasz radość z gotowania.

Krojenie cebuli to dla wielu z nas prawdziwa kuchenna zmora. Choć stanowi ona podstawę niezliczonych potraw, jej przygotowanie często wiąże się z nieprzyjemnymi doznaniami - piekącymi oczami i strumieniami łez, które skutecznie utrudniają pracę. Za ten nieprzyjemny efekt odpowiadają związki siarki uwalniane z uszkodzonych podczas krojenia komórek cebuli. Na szczęście, istnieją proste i skuteczne triki, które pozwolą nam raz na zawsze pożegnać się z tym uporczywym problemem.

Cebula - właściwości. Dlaczego warto jeść cebulę?

Zrób to z nożem przed krojeniem cebuli, a nie uronisz już nawet jednej łzy

Jak już wspomniano, podczas krojenia cebuli komórki warzywa zostają uszkodzone, co sprawia, iż uwalniają się z nich związki siarki. Jeśli kroimy cebulę tępym nożem, wówczas dosłownie je miażdżymy, co potęguje wyzwalanie się wspomnianych związków, dlatego do krojenia cebuli zawsze używaj bardzo ostrego noża. Ostre ostrze precyzyjnie przecina warzywo, zamiast je miażdżyć, co ogranicza uwalnianie drażniących związków. Warto również schłodzić cebulę w lodówce przez około 30 minut przed krojeniem. Niska temperatura spowalnia proces uwalniania substancji odpowiedzialnych za szczypanie oczu. Okazuje się, że przed krojeniem warto także zastosować trik z nożem. Warto posmarować ostrze cienką warstwą oliwy z oliwek. Tłuszcz tworzy na powierzchni noża delikatną barierę, która może częściowo zatrzymywać drażniące substancje uwalniane z cebuli. Dzięki temu do powietrza przedostaje się ich mniej, a nasze oczy są mniej narażone na pieczenie i łzawienie.

Choć nie istnieje metoda dająca stuprocentową gwarancję, połączenie kilku sprawdzonych trików może sprawić, że krojenie cebuli przestanie kojarzyć się z ronieniem łez. Wystarczy odrobina oliwy, ostry nóż i schłodzona cebula, aby gotowanie stało się znacznie przyjemniejsze.

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