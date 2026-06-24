Aż 177 dni bez szkoły. Rekordowy kalendarz MEN wywoła u rodziców spory ból głowy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-24 12:39

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz na rok szkolny 2026/2027. Okazuje się się, że po wakacjach 2026 uczniowie nie będą mogli narzekać. Co innego, rodzice. Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 prezentuje się bowiem bardzo okazale, jeżeli chodzi o dni wolne. Przerwy w nauce wyniosą więcej niż tradycyjnie! Zobacz, kiedy uczniowie będą mieć wolne w roku szkolny 2026/2027?

Uczniowie w szkolnym korytarzu: dwie dziewczyny siedzą na podłodze przy oknach, pisząc w zeszytach, chłopak oparty o ścianę też coś notuje, a w tle idą inni uczniowie. Wiele dni wolnych w roku szkolnym 2026/2027 to ważny temat na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI Duże zmiany w nowym roku szkolnym. MEN wydało komunikat
  • Z harmonogramu Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2026/2027 wynika, że młodzież zyska wyjątkowo dużo czasu na odpoczynek.
  • Harmonogram gwarantuje aż 177 dni oddechu od lekcji, co zawdzięczamy wydłużonej świątecznej pauzie, wieloetapowym feriom oraz dogodnie ułożonym weekendom.
  • Zdobądź wiedzę na temat konkretnych dat ferii i długich weekendów w twoim województwie, aby precyzyjnie przygotować się na ten nietypowy sezon edukacyjny.
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Jest kalendarz na rok szkolny 2026/2027! Uczniowie mogą już się cieszyć

Czy opiekunowie będą rwać włosy z głowy? Resort edukacji udostępnił najnowszy harmonogram na sezon szkolny 2026/2027. Z perspektywy dni bez zajęć zapowiada się on imponująco. O ile uczniowie przyjmą ten terminarz z entuzjazmem, o tyle dla ich rodziców może to oznaczać spore logistyczne wyzwanie.

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Finisz nauki w roku 2025/2026 zaplanowano na piątek, 26 czerwca, po którym nastanie letni, dwumiesięczny wypoczynek. Powrót do szkolnych ławek nastąpi 1 września i zapoczątkowuje on najgorętszy okres edukacyjny. Kolejna pauza w nauce to dopiero środa, 11 listopada, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, ponieważ 1 listopada przypada na dzień wolny (niedzielę). Grudzień przyniesie prawdziwy maraton relaksu. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa rozciągnie się od 23 do 31 grudnia, co gwarantuje dziewięć dni bez plecaka. Ponadto, z uwagi na noworoczny piątek, powrót na lekcje przesunie się na 4 stycznia. Już dwa dni później, 6 stycznia, święto Trzech Króli znowu zatrzyma uczniów w domach.

Zimowy relaks w nadchodzącym roku szkolnym ponownie zorganizowano w trzech etapach. Od 18 stycznia do końca miesiąca wypoczywać będą podopieczni z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego. Druga runda ferii, zaplanowana od 1 do 14 lutego 2027 roku, obejmie młodzież z Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza i Świętokrzyskiego. Z kolei od 15 do 28 lutego relaksować się będą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Wiosenny odpoczynek z okazji Wielkanocy zaplanowano niecały miesiąc po ostatnim dzwonku ferii zimowych. Zgodnie z rozpiską resortu edukacji, uczniowie będą wolni od 25 do 30 marca 2027 roku. Tradycyjnie dojdą do tego majówka oraz inne ustawowe dni wolne z okazji świąt. Łącznie rok edukacyjny 2026/2027 oferuje imponujące 177 dni oddechu. Poniżej pełne zestawienie:

Wrzesień 2026

  • 1 września (wtorek) – start nauki

Październik 2026

  • miesiąc bez dodatkowych dni ustawowo wolnych

Listopad 2026

  • 11 listopada (środa) – obchody Narodowego Święta Niepodległości

Grudzień 2026

  • 23–31 grudnia – okres bożonarodzeniowy wolny od lekcji

Styczeń 2027

  • 1 stycznia (piątek) – pierwszy dzień Nowego Roku
  • 6 stycznia (środa) – celebracja Święta Trzech Króli

Luty 2027 (Mazowsze)

Od 18 do 31 stycznia 2027 r.:

  • dolnośląskie
  • łódzkie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • śląskie

Od 1 do 14 lutego 2027 r.:

  • lubelskie
  • mazowieckie
  • pomorskie
  • świętokrzyskie

Od 15 do 28 lutego 2027 r.:

  • kujawsko-pomorskie
  • lubuskie
  • małopolskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie

Marzec 2027

  • 25–30 marca – wielkanocna pauza od nauki

Kwiecień 2027

  • miesiąc pozbawiony dodatkowego ustawowego wolnego

Maj 2027

  • 1 maja (sobota) – obchody Święta Pracy
  • 3 maja (poniedziałek) – uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

Czerwiec 2027

  • 27 maja (czwartek) – uroczystość Bożego Ciała (nierzadko szkoły decydują o tzw. dniu dyrektorskim w piątek 28 maja, co nie jest regułą)
  • 25 czerwca (piątek) – oficjalne zakończenie roku
  • od 26 czerwca – początek wakacji letnich
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