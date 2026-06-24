Aż 177 dni bez szkoły. Rekordowy kalendarz MEN wywoła u rodziców spory ból głowy

Spis treści
- Z harmonogramu Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2026/2027 wynika, że młodzież zyska wyjątkowo dużo czasu na odpoczynek.
- Harmonogram gwarantuje aż 177 dni oddechu od lekcji, co zawdzięczamy wydłużonej świątecznej pauzie, wieloetapowym feriom oraz dogodnie ułożonym weekendom.
- Zdobądź wiedzę na temat konkretnych dat ferii i długich weekendów w twoim województwie, aby precyzyjnie przygotować się na ten nietypowy sezon edukacyjny.
Jest kalendarz na rok szkolny 2026/2027! Uczniowie mogą już się cieszyć
Czy opiekunowie będą rwać włosy z głowy? Resort edukacji udostępnił najnowszy harmonogram na sezon szkolny 2026/2027. Z perspektywy dni bez zajęć zapowiada się on imponująco. O ile uczniowie przyjmą ten terminarz z entuzjazmem, o tyle dla ich rodziców może to oznaczać spore logistyczne wyzwanie.
Finisz nauki w roku 2025/2026 zaplanowano na piątek, 26 czerwca, po którym nastanie letni, dwumiesięczny wypoczynek. Powrót do szkolnych ławek nastąpi 1 września i zapoczątkowuje on najgorętszy okres edukacyjny. Kolejna pauza w nauce to dopiero środa, 11 listopada, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, ponieważ 1 listopada przypada na dzień wolny (niedzielę). Grudzień przyniesie prawdziwy maraton relaksu. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa rozciągnie się od 23 do 31 grudnia, co gwarantuje dziewięć dni bez plecaka. Ponadto, z uwagi na noworoczny piątek, powrót na lekcje przesunie się na 4 stycznia. Już dwa dni później, 6 stycznia, święto Trzech Króli znowu zatrzyma uczniów w domach.
Zimowy relaks w nadchodzącym roku szkolnym ponownie zorganizowano w trzech etapach. Od 18 stycznia do końca miesiąca wypoczywać będą podopieczni z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego. Druga runda ferii, zaplanowana od 1 do 14 lutego 2027 roku, obejmie młodzież z Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza i Świętokrzyskiego. Z kolei od 15 do 28 lutego relaksować się będą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Wiosenny odpoczynek z okazji Wielkanocy zaplanowano niecały miesiąc po ostatnim dzwonku ferii zimowych. Zgodnie z rozpiską resortu edukacji, uczniowie będą wolni od 25 do 30 marca 2027 roku. Tradycyjnie dojdą do tego majówka oraz inne ustawowe dni wolne z okazji świąt. Łącznie rok edukacyjny 2026/2027 oferuje imponujące 177 dni oddechu. Poniżej pełne zestawienie:
Wrzesień 2026
- 1 września (wtorek) – start nauki
Październik 2026
- miesiąc bez dodatkowych dni ustawowo wolnych
Listopad 2026
- 11 listopada (środa) – obchody Narodowego Święta Niepodległości
Grudzień 2026
- 23–31 grudnia – okres bożonarodzeniowy wolny od lekcji
Styczeń 2027
- 1 stycznia (piątek) – pierwszy dzień Nowego Roku
- 6 stycznia (środa) – celebracja Święta Trzech Króli
Luty 2027 (Mazowsze)
Od 18 do 31 stycznia 2027 r.:
- dolnośląskie
- łódzkie
- opolskie
- podkarpackie
- podlaskie
- śląskie
Od 1 do 14 lutego 2027 r.:
- lubelskie
- mazowieckie
- pomorskie
- świętokrzyskie
Od 15 do 28 lutego 2027 r.:
- kujawsko-pomorskie
- lubuskie
- małopolskie
- warmińsko-mazurskie
- wielkopolskie
- zachodniopomorskie
Marzec 2027
- 25–30 marca – wielkanocna pauza od nauki
Kwiecień 2027
- miesiąc pozbawiony dodatkowego ustawowego wolnego
Maj 2027
- 1 maja (sobota) – obchody Święta Pracy
- 3 maja (poniedziałek) – uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
Czerwiec 2027
- 27 maja (czwartek) – uroczystość Bożego Ciała (nierzadko szkoły decydują o tzw. dniu dyrektorskim w piątek 28 maja, co nie jest regułą)
- 25 czerwca (piątek) – oficjalne zakończenie roku
- od 26 czerwca – początek wakacji letnich