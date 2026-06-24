Aż 177 dni bez szkoły. Rekordowy kalendarz MEN wywoła u rodziców spory ból głowy

Z harmonogramu Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2026/2027 wynika, że młodzież zyska wyjątkowo dużo czasu na odpoczynek.

Harmonogram gwarantuje aż 177 dni oddechu od lekcji, co zawdzięczamy wydłużonej świątecznej pauzie, wieloetapowym feriom oraz dogodnie ułożonym weekendom.

Zdobądź wiedzę na temat konkretnych dat ferii i długich weekendów w twoim województwie, aby precyzyjnie przygotować się na ten nietypowy sezon edukacyjny.

Jest kalendarz na rok szkolny 2026/2027! Uczniowie mogą już się cieszyć

Czy opiekunowie będą rwać włosy z głowy? Resort edukacji udostępnił najnowszy harmonogram na sezon szkolny 2026/2027. Z perspektywy dni bez zajęć zapowiada się on imponująco. O ile uczniowie przyjmą ten terminarz z entuzjazmem, o tyle dla ich rodziców może to oznaczać spore logistyczne wyzwanie.

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Finisz nauki w roku 2025/2026 zaplanowano na piątek, 26 czerwca, po którym nastanie letni, dwumiesięczny wypoczynek. Powrót do szkolnych ławek nastąpi 1 września i zapoczątkowuje on najgorętszy okres edukacyjny. Kolejna pauza w nauce to dopiero środa, 11 listopada, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, ponieważ 1 listopada przypada na dzień wolny (niedzielę). Grudzień przyniesie prawdziwy maraton relaksu. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa rozciągnie się od 23 do 31 grudnia, co gwarantuje dziewięć dni bez plecaka. Ponadto, z uwagi na noworoczny piątek, powrót na lekcje przesunie się na 4 stycznia. Już dwa dni później, 6 stycznia, święto Trzech Króli znowu zatrzyma uczniów w domach.

Zimowy relaks w nadchodzącym roku szkolnym ponownie zorganizowano w trzech etapach. Od 18 stycznia do końca miesiąca wypoczywać będą podopieczni z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego. Druga runda ferii, zaplanowana od 1 do 14 lutego 2027 roku, obejmie młodzież z Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza i Świętokrzyskiego. Z kolei od 15 do 28 lutego relaksować się będą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Wiosenny odpoczynek z okazji Wielkanocy zaplanowano niecały miesiąc po ostatnim dzwonku ferii zimowych. Zgodnie z rozpiską resortu edukacji, uczniowie będą wolni od 25 do 30 marca 2027 roku. Tradycyjnie dojdą do tego majówka oraz inne ustawowe dni wolne z okazji świąt. Łącznie rok edukacyjny 2026/2027 oferuje imponujące 177 dni oddechu. Poniżej pełne zestawienie:

Wrzesień 2026

1 września (wtorek) – start nauki

Październik 2026

miesiąc bez dodatkowych dni ustawowo wolnych

Listopad 2026

11 listopada (środa) – obchody Narodowego Święta Niepodległości

Grudzień 2026

23–31 grudnia – okres bożonarodzeniowy wolny od lekcji

Styczeń 2027

1 stycznia (piątek) – pierwszy dzień Nowego Roku

6 stycznia (środa) – celebracja Święta Trzech Króli

Luty 2027 (Mazowsze)

Od 18 do 31 stycznia 2027 r.:

dolnośląskie

łódzkie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

śląskie

Od 1 do 14 lutego 2027 r.:

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

świętokrzyskie

Od 15 do 28 lutego 2027 r.:

kujawsko-pomorskie

lubuskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Marzec 2027

25–30 marca – wielkanocna pauza od nauki

Kwiecień 2027

miesiąc pozbawiony dodatkowego ustawowego wolnego

Maj 2027

1 maja (sobota) – obchody Święta Pracy

3 maja (poniedziałek) – uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

Czerwiec 2027

27 maja (czwartek) – uroczystość Bożego Ciała (nierzadko szkoły decydują o tzw. dniu dyrektorskim w piątek 28 maja, co nie jest regułą)

25 czerwca (piątek) – oficjalne zakończenie roku

od 26 czerwca – początek wakacji letnich