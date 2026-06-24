Pierwsza miłość w nowym sezonie. Testy DNA potwierdzą, że Janek nie jest ojcem Poli. Zdoła przebaczyć Lilce to kłamstwo? [ZWIASTUN]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-24 11:55

W 4244. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek (Maciej Mikołajczyk) dowie się o okrutnym oszustwie. Wyniki badań DNA zniszczą jego zaufanie do Lilki (Sylwia Sokołowska). Odkrycie tej tajemnicy może przekreślić ich plany na przyszłość. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się po wakacjach.

Janek Stańczuk (w tej roli Maciej Mikołajczyk) musiał ostatnio poradzić sobie z licznymi życiowymi dramatami, w tym z rozstaniem z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz) oraz utratą dziecka. Z czasem jednak jego życie zaczęło się układać, a to dzięki małej Poli. Dziecko, rzekomo z jego romansu z Lilką (Sylwia Sokołowska), stało się dla niego źródłem radości i nadziei. Spokój nie potrwa jednak długo, bo w 4244. odcinku serialu okaże się, że jego dotychczasowe życie było oparte na wielkim oszustwie.

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Kolega z pracy odkrywa przed Jankiem tajemnicę Lilki

Końcówka poprzedniego sezonu (odcinek 4236) obfitowała w niespodziewane wydarzenia. Największym szokiem był telefon od dawnego współpracownika Janka z redakcji Fajna TV, który przekazał mu, że to nie on jest biologicznym ojcem Poli. Jak się okazało, Lilka ukryła fakt, że w czasie ich romansu zaszła w ciążę z kimś innym. W nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" dowiemy się, czy ten znajomy ma zamiar wrócić do życia Lilki i dziecka, czy jedynie zależało mu na tym, by Janek poznał prawdę.

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Zrozpaczona Lilka błaga Janka o litość w 4244. odcinku

Kulminacja emocji nastąpi w 4244. odcinku, gdy Janek pokaże Lilce dowody w postaci badań genetycznych. Wyniki nie pozostawią żadnych złudzeń – nie łączą go z Polą żadne więzy krwi. Zdemaskowana Lilka, zalewając się łzami, będzie zapewniać, że to nie było zaplanowane oszustwo. Zacznie go też prosić, by nie odchodził i został z nimi dla dobra dziewczynki. Pozostaje pytanie, czy Janek zdecyduje się na definitywne rozstanie, czy jednak poświęci się dla Poli. Jednocześnie zbliża się ostateczna rozprawa rozwodowa Janka i Kingi. Po powrocie Kingi z jej wieczoru panieńskiego, Janek zainicjuje poważne spotkanie. Możliwe, że to właśnie wtedy przyzna się do swoich uczuć i spróbuje ratować ich małżeństwo.

Zamyślona Lilka (Sylwia Sokołowska) w fioletowym swetrze, z dłońmi splecionymi pod brodą, patrząca w dół, z zamazanym tłem okna. Wyraz twarzy sugeruje zmartwienie, co odzwierciedla dramatyczne wydarzenia w serialu Pierwsza miłość, o których przeczytasz na naszym portalu.
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