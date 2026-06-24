Darmowe parkowanie dla honorowych dawców krwi? Jest propozycja ważnych zmian dla kierowców

Posłanka proponuje, aby honorowi dawcy krwi mogli korzystać z zerowej stawki opłat lub specjalnych abonamentów parkingowych.

Obecnie przywileje dla krwiodawców zależą wyłącznie od dobrej woli lokalnych samorządów, co prowadzi do nierównego traktowania.

Ministerstwo Infrastruktury zostało zapytane, czy obecne przepisy są wystarczające i czy planuje stworzyć jednolite wytyczne dla miast.

Apel o docenienie krwiodawców. Jakie rozwiązania są na stole?

W interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury posłanka Jolanta Zięba-Gzik zwraca uwagę na potrzebę praktycznego docenienia osób regularnie oddających krew. Jak wskazuje, honorowi dawcy krwi realnie wspierają system ochrony zdrowia, a wprowadzenie dla nich preferencji parkingowych byłoby formą podziękowania za ich bezinteresowną postawę.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się między innymi: wprowadzenie zerowej stawki opłaty za parkowanie, udostępnienie specjalnego abonamentu, wydawanie identyfikatorów lub kart parkingowych. Zdaniem posłanki możliwe jest także stworzenie elektronicznego systemu, w którym uprawnienie byłoby przypisane bezpośrednio do numeru rejestracyjnego pojazdu osoby ze statusem Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Niejednolite przepisy w całym kraju. Dlaczego potrzebne są zmiany?

Autorka interpelacji podkreśla, że choć niektóre samorządy już wprowadziły podobne udogodnienia, to praktyka w tym zakresie jest niejednolita. Oznacza to, że przywileje dla krwiodawców zależą dziś wyłącznie od decyzji poszczególnych gmin lub miast, co prowadzi do nierówności. Kierowca będący honorowym dawcą krwi w jednym mieście może parkować za darmo, a w innym musi płacić pełną stawkę.

Celem interpelacji nie jest ograniczanie samodzielności samorządów. Chodzi o uzyskanie od ministerstwa jasnego stanowiska, czy obecne przepisy są wystarczające do wprowadzania takich preferencji. Posłanka pyta również, czy zasadne byłoby przygotowanie ogólnopolskich rekomendacji lub katalogu dobrych praktyk, które ułatwiłyby lokalnym władzom podejmowanie decyzji w tej sprawie.

Posłanka pyta ministra. Czy resort wesprze honorowych dawców krwi?

W dokumencie skierowanym do resortu infrastruktury znalazło się siedem szczegółowych pytań. Posłanka Jolanta Zięba-Gzik chce wiedzieć przede wszystkim, czy w obecnym stanie prawnym rady gmin i miast mogą bez wątpliwości prawnych ustanawiać zerowe stawki lub abonamenty dla krwiodawców. Pyta również, czy ministerstwo posiada dane na temat tego, ile samorządów już wdrożyło takie rozwiązania.

Kluczowe pytania dotyczą także przyszłości. Posłanka docieka, czy resort rozważy przygotowanie wytycznych dla samorządów oraz czy widzi możliwość wypracowania jednolitego, ogólnopolskiego modelu dokumentowania uprawnień. Interpelacja porusza również kwestię ewentualnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Centrum Krwi w celu promowania rozwiązań wspierających honorowe krwiodawstwo.

Interpelacja ma na celu uzyskanie jasnego stanowiska rządu w sprawie systemowego wsparcia dla honorowych dawców krwi w strefach płatnego parkowania. Odpowiedzi na postawione pytania, w szczególności dotyczące możliwości prawnych i ewentualnego przygotowania ogólnopolskich rekomendacji, będą kluczowe dla dalszych działań na rzecz ujednolicenia przywilejów dla tej zasłużonej grupy społecznej.

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