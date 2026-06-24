Historia Jimeny od dłuższego czasu zmierzała w stronę tragedii. Wcześniejsze odcinki pokazały, jak niestabilna emocjonalnie jest kobieta. Jimena sięgała po coraz bardziej desperackie środki, by zatrzymać przy sobie Manuela. Jednym z najbardziej szokujących momentów było udawanie ciąży, które miało wywołać współczucie i scementować ich związek. Kiedy prawda zaczęła wychodzić na jaw, Jimena pogłębiła swoje kłamstwa, twierdząc, że doszło do poronienia, co jeszcze bardziej skomplikowało jej relacje z otoczeniem.

Największy niepokój wzbudziło jednak jej brutalne zachowanie wobec Cataliny. Jimena uwięziła ją w sypialni, a następnie oblała benzyną i podpaliła pomieszczenie. Ten akt przemocy sprawił, że jej powrót do pałacu stał się źródłem strachu dla wszystkich domowników, którzy obawiali się kolejnych niekontrolowanych wybuchów agresji.

Abel chciał pogrążyć Jimenę. Takiego finału się nie spodziewał

Po powrocie Jimeny do pałacu, ważną rolę odegrał Abel, który próbował zmusić Jimenę do przyznania się do kłamstwa o fałszywej ciąży. Konfrontacja ta okazała się punktem zwrotnym – kobieta, przytłoczona presją i emocjami, całkowicie straciła panowanie nad sobą i targnęła się na swoje życie w 417. odcinku telenoweli.

W 418 odcinku Jimena umiera

Przy nieprzytomnej Jimenie czuwała jej matka, Mercedes, pogrążona w rozpaczy i jednocześnie przepełniona gniewem wobec mieszkańców pałacu, których zaczęła obwiniać za całą sytuację. Mimo starań lekarzy, życia Jimeny nie udało się uratować — obrażenia po upadku okazały się zbyt rozległe. Po stwierdzeniu zgonu rodzice zabiorą ciało córki do swojej posiadłości. Dla Mercedes i jej bliskich nie ma wątpliwości, że za tragedię odpowiada rodzina de Lujan, co staje się początkiem narastającego konfliktu między rodami i zapowiedzią poważnych konsekwencji w dalszych wydarzeniach.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 418. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)