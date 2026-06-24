Masłowski i Płatek w Widzewie. Kto zastąpi Burlikowskiego i Adamczuka?

Nowe władze sportowe w Widzewie Łódź

Zmiany w pionie sportowym ogłoszono w środę. Łukasz Masłowski przejmie funkcję szefa całego departamentu od 10 sierpnia. W przeszłości występował w Widzewie jako zawodnik, a przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora sportowego w Jagiellonii Białystok. Pod jego wodzą Jagiellonia zdobyła tytuł mistrza Polski i grała w europejskich pucharach.

Artur Płatek został nowym dyrektorem sportowym. Poprzednio pracował w Rakowie Częstochowa jako doradca zarządu do spraw sportowych. Skautingiem pokieruje z kolei Piotr Kosiorowski, który w ostatnich latach był dyrektorem sportowym Polonii Warszawa. Zatrudnienie trójki menedżerów to element planu budowy nowego działu w oparciu o ich ekstraklasowe doświadczenie.

– Budujemy ten dział w oparciu o doświadczenie, odpowiedzialność i jasno określone kompetencje. Do Widzewa dołączają osoby, które przez lata udowodniły swoją wartość w klubach ekstraklasy i na rynku piłkarskim – wyjaśnił prezes Robert Dobrzycki.

– Chcemy budować drużynę, która będzie rozwijać się w sposób przemyślany i konsekwentny, realizując cele sportowe zarówno w najbliższym sezonie, jak i w kolejnych latach – zapowiedział.

Kto pożegnał się z łódzkim klubem?

W związku z roszadami kadrowymi z klubem rozstali się dotychczasowi dyrektorzy. Pracę stracili pełnomocnik zarządu do spraw sportu Dariusz Adamczuk oraz dyrektor pionu sportowego Piotr Burlikowski. Zwolniono również koordynatora do spraw rekrutacji Sławomira Rafałowicza. Cała trójka pracowała w Widzewie od jesieni ubiegłego roku.

Widzew Łódź w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie. Ostatecznie drużyna zajęła 14. miejsce w tabeli ekstraklasy, mimo znacznych nakładów finansowych i głośnych transferów. Przygotowania do nowego sezonu, pod okiem trenera Aleksandara Vukovicia, zespół rozpoczął w poniedziałek.