Panna młoda, odcinek 119: Hancer odkryje, że Beyza udaje! Znajdzie dowód przeciwko oszustce, ale Cihan nie uwierzy - ZDJĘCIA

"Panna młoda"odcinek 119 - środa, 10.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Czy udawana ciąża Beyzy w 119 odcinku "Panna młoda" zostanie w końcu zdemaskowana przez Hancer? Niezupełnie, choć żona Cihana w końcu odkryje, że jej rywalka cały czas prowadzi swoją grę, wzbudzając tym samym litość nie tylko ojca swojego dziecka, ale i całej jego rodziny. Przede wszystkim teściowej Mukkader. Bo depresja Beyzy, pogarszający się z dnia na dzień stan psychiczny będą elementami jej intrygi. Tak jak fałszywa ciąża!

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Tak Hancer w 119 odcinku "Panna młoda" odkryje kłamstwo Beyzy

Zrządzeniem losu w 119 odcinku "Panna młoda" Hancer zauważy pokojówkę Gulsum, która ukradkiem wyjdzie z domu i ukryje w śmietniku podejrzaną torebkę. Będzie ją obserwować, aż do czasu gdy służąca wejdzie z powrotem do rezydencji. Podejdzie do kosza i sprawdzi jego zawartość. Znajdzie tam mnóstwo pustych opakowań po słodyczach.

To będzie dla Hancer dowód, że Beyza potajemnie objada się słodyczami, a przed Cihanem odgrywa pozbawioną apetytu, by wzbudzić jego współczucie i troskę. Tego dla Hancer będzie już za wiele. Od razu wkroczy do pokoju rywalki i zdemaskuje jej kłamstwa.

- Co oszustko? Udajesz?! - wygarnie Hancer. - O co ci chodzi? Jak możesz tak wchodzić? Odpoczywam... - Beyza zachowa spokój, nie da się sprowokować.- Wciąż to powtarzasz! Załamanie nerwowe, brak apetytu! To kłamstwo! Widziałam śmieci! Kartoniki po sokach, opakowania po wafelkach! Jesz w tajemnicy! - Daj spokój... Mam depresję, ale ty jesteś gorsza ode mnie! Wymyślasz różne rzeczy, jakbyś pisała scenariusz. Mogę ci polecić lekarza. Nie jestem taka zła, jak myślisz... - Prawdziwy z ciebie potwór i pewnego dnia Cihan zobaczy twoje prawdziwe oblicze! - Naprawdę? Nie mogę się doczekać!

Beyza wpadnie w histerię z powodu kąpieli w 119 odcinku "Panna młoda"

Niedługo później w 119 odcinku "Panna młoda" z pokoju Beyzy zaczną dobiegać przeraźliwe krzyki. Gulsum i Mukadder spróbują nakłonić ciężarną do kąpieli. Ona jednak stanowczo odmówi wejścia pod prysznic. Wpadnie w histerię i zaczyna wołać Cihana na ratunek. Hancer, która usłyszy wrzaski w swojej sypialni, będzie miała tego dosyć. Szybko wymyśli sposób, jak załatwić Beyzę.

Hancer wyleje na Beyzę wiadro wody w 119 odcinku "Panna młoda"

Wściekła Hancer w 119 odcinku "Panna młoda" będzie pewna, że Beyza kolejny raz manipuluje wszystkimi wokół. Chwyci więc za wiadro pełne wody i wejdzie do pokoju Beyzy. Na oczach Cihana, jego matki i służącej obleje Beyzę! Upokrzając ją tak, jak na to zasłużyła.

- Załatwione! Już po kąpieli? - zapyta z kpiną w głosie.

Beyza wpadnie w szał. Mukkader i Gulsum z trudem powstrzymają ją przed atakiem na Hancer. - Jak śmiałaś? Nie daruję! Zabiję ją!

Taka będzie reakcja Cihana na atak Hancer na Beyzę w 119 odcinku "Panna młoda"

Jak zareaguje Cihan na takie zachowanie Hancer wobec Beyzy w 119 odcinku "Panna młoda"? Niestety nie uwierzy żonie, która będzie chciała mu otworzyć oczy na grę zakłamanej Beyzy.

- Co to miało znaczyć?

- Zasłużyła na to! Ona z ciebie szydzi! Ciągle je po kryjomu! Kosz jest pełen opakowań! Mówi, że Golsum wszystko zjada! Ona kłamie!