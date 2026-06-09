"Panna młoda" będzie się ciągnąć w nieskończoność? Serialowa Hancer zdradziła przyszłość tureckiego serialu

"Panna młoda" to opowieść o osieroconej dziewczynie Hancer, która wcześnie nauczyła się stawiać czoła życiowym wyzwaniom. Mając tylko chorego brata, stała się silną, niezależną młodą kobietą, gotową zrobić wszystko, by go uratować. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, zgadza się na zaaranżowane małżeństwo po tym, jak jego matka, Mukadder, namawia go do przedłużenia istnienia ich szlachetnego rodu. Mukadder, urzeczony urodą Hancer, uważa ją za odpowiednią dla swojego syna. Choć niechętnie, Hancer zgadza się na małżeństwo, aby pokryć koszty leczenia brata. Przeprowadzając się do rezydencji Cihan, życie Hancer zmienia się na zawsze i jest zszokowana, odkrywając, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Mukadder, która planuje odesłać Hancer po porodzie, spotyka jednak zawód. To, co zaczyna się jako małżeństwo transakcyjne, przeradza się w wielką miłość. Wbrew sprzeciwowi rodziny Cihan kierowany miłością do Hancer jest gotowy rzucić wyzwanie całemu światu.

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"Panna młoda" - kiedy koniec serialu? Serialowa Hancer ma dobre wieści

"Panna młoda" liczy obecnie trzy sezony, na które składają się 463 odcinki (w tym miejscu warto zaznaczyć, że polska numeracja różni się od tureckiej, gdyż odcinki są dość długie i polski nadawca postanowił je pociąć, tym samym zwiększając ich liczbę). Trzeci sezon "Panny młodej" w Turcji właśnie dobiegł końca i wygląda na to, że serialowy hit nigdzie się nie wybiera - Talya Celebi, odtwórczyni roli Hancer, potwierdziła na Instagramie, że powstanie czwarty sezon.

Zostawiliśmy za sobą kolejny sezon, wszystkich moich kolegów z planu, z którymi śmiałam się i płakałam każdego dnia począwszy od pierwszego odcinka, którzy stali się moją rodziną w równoległym świecie. Wciąż mamy przed sobą długą drogę. Do wszystkich moich kolegów aktorów i członków ekipy, którzy będą podążać tą drogą z nami lub nie: dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że jesteście tutaj. A Wam, naszym wspaniałym widzom, dzięki Wam ta podróż jest bardziej wyjątkowa, bardziej znacząca, a nasza miłość jest wzajemna. Do zobaczenia w następnym sezonie - napisała aktorka w poście.

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"Panna młoda" - ile odcinków ukaże się w Polsce?

Telewizja Polska nie ujawniła, czy planuje przerwać emisję "Panny młodej", zatem śmiało możemy zakładać, że w naszym kraju ukażą się wszystkie odcinki tureckiej telenoweli - tylko numerycznie będzie ich trochę więcej. Wygląda więc na to, że z Hancer i Cihanem spędzimy jeszcze wiele miesięcy.

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