Zrobiła furorę w "Top Model" i wyrzucili ją z kadry. Teraz Maja Słodzińska zdobyła złoto

Maja Słodzińska uznawana jest za ogromny talent, ale na jej drodze pojawiały się liczne kłopoty zdrowotne. Niemal cały rok straciła przez zmagania z uciążliwą dyskopatią, co skłoniło ją do poszukania nowych wyzwań. Postanowiła spróbować swoich sił w świecie modelingu i wystartowała w programie "Top Model", gdzie doszła aż do półfinału.

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- Po "Top Model" miałam do podpisania umowę z agencją modelingową z Paryża - zdradziła w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Wciąż marzy mi się podpisanie takiej umowy. Drugim marzeniem jest wyjazd na kontrakt - dodała.

Kłopoty zdrowotne miały znaczący wpływ na dyspozycję młodej lekkoatletki, co skutkowało ostatecznie jej usunięciem z kadry narodowej.

- Powrót do sportu po poważnej kontuzji i udziale w programie "Top Model" był bardzo trudny. Wielokrotnie słyszałam, że wybrałam łatwiejsze pieniądze, że show-biznes zawrócił mi w głowie, że już nigdy nie wrócę na wysoki poziom sportowy. Zostałam wyrzucona z kadry narodowej. Musiałam sama opłacać sobie zgrupowania, a do reprezentacji mogłam wrócić dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu sportowego - wyznała. - Szydzono ze mnie, że udawałam kontuzję, by zrobić sobie przerwę na "Top Model". Czułam, że część środowiska mnie skreśliła.

Maja Słodzińska jednak z uporem dążyła do powrotu i ostatecznie zdołała odbudować formę na najwyższym poziomie. Najpierw wywalczyła 4. pozycję podczas mistrzostw Europy do lat 20, a w ostatnich miesiącach aż cztery razy ustanawiała nowe rekordy życiowe. Sukcesy te ukoronowała złotym medalem na Mistrzostwach Polski.