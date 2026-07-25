Łukasz Fabiański oficjalnie kończy piłkarską karierę. Legendarny polski bramkarz podjął ostateczną decyzję

Swoje ostatnie lata na murawie golkiper spędził w londyńskim West Ham United, którego barw bronił od 2018 roku. Na początku czerwca włodarze zdegradowanej z najwyższej klasy rozgrywkowej ekipy przekazali, że umowa z 41-latkiem wygasa i nie zostanie przedłużona. W trakcie minionej kampanii Polak znajdował się w meczowej kadrze, jednak na boiskach Premier League pojawił się zaledwie jeden raz.

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„Niektóre pożegnania są trudniejsze od innych. Dziś jest właśnie jeden z tych dni. Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia. Podjąłem trudną decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery jako bramkarz. Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, moim życiem i moim domem. Dała mi chwile niewyobrażalnej radości, niezapomniane zwycięstwa, bolesne porażki, trudne kontuzje i wyzwania, które wystawiały mnie na próbę. Każdy trening, każda obrona, każdy błąd, każdy powrót i każdy mecz ukształtowały nie tylko bramkarza, którym się stałem, ale przede wszystkim człowieka, którym jestem dzisiaj” - napisał Łukasz Fabiański na Instagramie.

Polski bramkarz zbudował imponującą pozycję na angielskich boiskach, notując 377 spotkań w Premier League. Występował w Arsenalu, Swansea City oraz West Hamie. Z londyńskimi „Kanonierami” triumfował w Pucharze Anglii w sezonie 2013/14, a dziewięć lat później świętował zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy jako gracz „Młotów”.

„Gra między słupkami nauczyła mnie odwagi wtedy, gdy się bałem, pokory wtedy, gdy wygrywałem, siły wtedy, gdy upadałem, i wiary wtedy, gdy wszystko wydawało się niemożliwe.Dziękuję każdemu trenerowi, który we mnie uwierzył, każdemu koledze z drużyny, z którym miałem zaszczyt walczyć ramię w ramię, każdemu klubowi, który pozwolił mi z dumą nosić swoje barwy, każdemu kibicowi, który był ze mną, a przede wszystkim mojej rodzinie.Dziękuję, że wierzyliście we mnie nawet wtedy, gdy sam miałem wątpliwości. Dziękuję za każde słowo wsparcia, każde poświęcenie, każdą wspólną radość i każdą trudną chwilę, którą razem przetrwaliśmy. Bez Was nie byłoby tej historii.Piłka nożna dała mi przyjaźnie na całe życie, wspomnienia, których nikt nigdy mi nie odbierze, i wartości, które pozostaną ze mną na zawsze" - dodał były już bramkarz.

Droga urodzonego 18 kwietnia 1985 roku w Kostrzynie nad Odrą zawodnika na piłkarskie szczyty zaczęła się w Polonii Słubice. Po nauce w słynnej szkółce w Szamotułach i występach w niższych ligach trafił do Lecha Poznań, lecz swój ekstraklasowy debiut zaliczył 24 lipca 2005 roku po transferze do stołecznej Legii. Z warszawską ekipą w sezonie 2005/2006 zdobył tytuł mistrza Polski. W 2007 roku opuścił Łazienkowską na rzecz Arsenalu Londyn, gdzie wielokrotnie walczył o miejsce w składzie z Wojciechem Szczęsnym. Pełnię swoich możliwości zaprezentował od 2014 roku w Swansea City, zostając tam kluczowym graczem i dwukrotnie zgarniając tytuł piłkarza sezonu, by po czterech latach ostatecznie przenieść się do West Ham United.

Przygoda polskiego bramkarza z biało-czerwoną koszulką dobiegła końca w październiku 2021 roku na murawie w Warszawie podczas meczu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko San Marino. Kibice obserwowali jego grę do 57. minuty, a liczba ta symbolizowała łączny dorobek jego występów w kadrze narodowej. Zastąpił go wówczas debiutujący Radosław Majecki, a schodzącego z murawy i płaczącego ze wzruszenia weterana pożegnał szpaler utworzony przez kolegów z zespołu. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem przedstawiciele PZPN wręczyli mu pamiątkowy trykot z wypisaną listą wszystkich rozegranych w narodowych barwach spotkań.

Ceniony za swoją ogromną skromność gracz po raz pierwszy wystąpił z orzełkiem na piersi 28 marca 2006 roku w zwycięskim 2:1 meczu towarzyskim przeciwko Arabii Saudyjskiej, zmieniając na boisku w końcówce Jerzego Dudka. Znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w 2006 i 2018 roku, a także na mistrzostwa Europy w 2008, 2016 oraz 2020 roku. Turniej Euro 2012, organizowany wspólnie przez Polskę i Ukrainę, ominął go z powodu pechowego urazu. Chociaż często pełnił funkcję rezerwowego podczas wielkich imprez, zagrał łącznie w czterech starciach na Euro 2016 i w pożegnalnym meczu o honor z Japonią podczas mundialu w Rosji.

To właśnie on w znacznym stopniu przyczynił się do historycznego wyniku polskiej reprezentacji w XXI wieku. Kiedy podczas mistrzostw Europy w 2016 roku Wojciech Szczęsny doznał kontuzji po spotkaniu z Irlandią Północną, to Fabiański wskoczył między słupki. Bronił z niezwykłą pewnością siebie, pomagając biało-czerwonym w awansie aż do ćwierćfinału prestiżowego turnieju. Polacy musieli wówczas uznać wyższość późniejszych mistrzów, Portugalczyków, dopiero po niezwykle emocjonującej serii rzutów karnych.