Lando Norris z pole position na Hungaroringu. Kto wygra niedzielny wyścig na Węgrzech?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-25 17:45

Lando Norris wygrał kwalifikacje przed niedzielnym Grand Prix Węgier. Zmagania te stanowią jedenastą rundę mistrzostw świata w cyklu Formuła 1. Brytyjczyk wyprzedził swojego rodaka Lewisa Hamiltona o zaledwie ułamki sekundy. Zobacz, jak wyglądają wyniki sesji i dlaczego Formuła 1 zapowiada się w ten weekend wyjątkowo interesująco.

Pierwsze pole startowe na torze Formuły 1. O sukcesie Lando Norrisa na GP Węgier przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Pusty tor wyścigowy z białym polem startowym numer jeden na asfalcie i trybunami w tle.

Norris przerywa serię kierowców Mercedesa

Lando Norris reprezentujący barwy zespołu McLaren okazał się najszybszy podczas sobotniej sesji na torze w miejscowości Mogyorod pod Budapesztem. Brytyjski kierowca zdołał wyprzedzić Lewisa Hamiltona z Ferrari o zaledwie 0,012 sekundy. Tym samym obrońca tytułu odniósł niezwykle cenne zwycięstwo w walce o najlepsze pole startowe. Za Hamiltonem uplasował się Monakijczyk Charles Leclerc, który również startuje w bolidzie Ferrari.

Warto zauważyć, że kierowca McLarena to pierwszy w tym sezonie zawodnik spoza ekipy Mercedesa z wygranymi kwalifikacjami. We wcześniejszych zmaganiach z pierwszego pola startowali wyłącznie George Russell oraz Kimi Antonelli. Brytyjczyk miał na koncie cztery takie sukcesy, natomiast prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch zdobył ich sześć. To stawia niedzielną rywalizację na Węgrzech w zupełnie nowym świetle.

Czy Lewis Hamilton odrobi punktową stratę?

Kimi Antonelli zgromadził dotychczas 204 punkty, co daje mu pozycję lidera tegorocznych mistrzostw świata. Włoski kierowca zakończył sobotnie kwalifikacje na czwartej pozycji, ulegając najszybszej trójce rywali. Drugi w klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton ma obecnie na swoim koncie 159 punktów. Rozpoczynając niedzielny wyścig z drugiego pola, ma znakomitą okazję na zmniejszenie dystansu do lidera tabeli.

Zdobycie w przyszłości ósmego tytułu mistrza świata uczyniłoby Hamiltona samodzielnym rekordzistą, ponieważ obecnie dzieli ten status z Michaelem Schumacherem, który również triumfował siedmiokrotnie. Trzecie miejsce w cyklu zajmuje George Russell z dorobkiem 154 punktów, który w węgierskich kwalifikacjach wywalczył dopiero siódmą lokatę. Start niedzielnego wyścigu o Grand Prix Węgier zaplanowano punktualnie na godzinę 15:00. Fani motorsportu mogą spodziewać się niezwykle wyrównanej i pasjonującej rywalizacji.