Iga Świątek i Ewa Pajor spotkały się na boisku. Tenisistka rzuciła piłkarce wyzwanie

Iga Świątek i Ewa Pajor na jednym boisku
Igę Świątek oraz Ewę Pajor łączy postać Darii Abramowicz, która dba o przygotowanie mentalne obu utytułowanych sportsmenek. Znakomite zawodniczki postanowiły spędzić trochę czasu na zielonej murawie, a triumfatorka wielkoszlemowych turniejów zaprezentowała kibicom krótki materiał filmowy. Nagranie ukazuje efektowne akcje duetu, w których po precyzyjnych podaniach obie na zmianę umieszczały futbolówkę prosto w bramce.
"To była fajna zabawa. Nie ma wątpliwości, że na razie będę trzymać się tenisa. Za to nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Ewę Pajor na korcie!" - skomentowała sympatyczne wideo Iga Świątek, rzucając tenisowe wyzwanie gwieździe FC Barcelony.
Iga Świątek mówi o talencie do piłki nożnej
Iga Świątek globu nie ukrywa swojej sympatii do futbolu, co regularnie udowadnia, chętnie kopiąc piłkę ze swoim sztabem szkoleniowym w ramach rozgrzewki podczas turniejów. Zawodniczka z Raszyna wyjawiła, że już w dzieciństwie pasjonowała się tą dyscypliną, preferując bezpośrednią rywalizację na trawie zamiast biernego śledzenia meczów przed ekranem. W czasach szkolnych często mierzyła się z chłopcami, notując świetne rezultaty. Podczas jednej z internetowych sesji z kibicami została nawet zapytana o to, na jaki konkretnie sport by się zdecydowała, gdyby ostatecznie nie postawiła na profesjonalną grę na korcie.
- Cóż... Z jednej strony, jestem indywidualistką, więc wolałabym uprawiać jakiś indywidualny sport, bez zespołu - tłumaczyła. - To dlatego, że wolę zawsze sama odpowiadać za wyniki i wszystko. Ale kiedy byłam młodsza i chodziłam jeszcze do szkoły, uwielbiałam grać w piłkę nożną. I myślę, że byłabym wspaniałą piłkarką. Powiem szczerzę, że mam do tego talent - stwierdziła z uśmiechem Iga.