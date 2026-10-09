"Oasis: Don’t Look Back In Anger" - wielki powrót braci Gallagher już do obejrzenia online

Film "Oasis: Don't Look Back In Anger" przedstawia spektakularną trasę koncertową Oasis Live ;25, będącą jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów na scenę rock’n’rollową naszych czasów. Oprócz wyprzedanej światowej trasy koncertowej zespołu, film zgłębia emocjonalny wpływ tego globalnego wydarzenia kulturowego oraz znaczenie muzyki Oasis dla całych pokoleń słuchaczy i fanów.

"Carrie". Rozmawiamy z głównymi gwiazdami nowej adaptacji kultowej powieści Stephena Kinga | Wywiady ESKA

"Oasis: Don’t Look Back In Anger" już do obejrzenia w Disney+

Widzowie otrzymają wyjątkową możliwość zajrzenia za kulisy wielkiego powrotu zespołu. W Disney+ pojawią się również ekskluzywne materiały, w tym pełne wykonania kultowych utworów "Wonderwall" i "Slide Away", a także po raz pierwszy zaprezentowane nagrania "D'You Know What I Mean?" i "Half The World Away". Dokument zawiera niepublikowane wcześniej nagrania z prób i występów na żywo, a także pierwsze od ponad dwóch dekad wspólne wywiady z Noelem i Liamem Gallagherami.

CZYTAJ TEŻ: Pokonał "Lalkę" i jeden z najlepszych tytułów Netflixa. Ten serial oglądają teraz wszyscy

Twórcą i scenarzystą filmu jest Steven Knight, a za reżyserię odpowiada Dylana Southern i Will Lovelace. Producentami filmu są Sam Bridger oraz Guy Heeley. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Kate Shepherd, Marisa Clifford, Davud Karbassioun, Rob Stringer, Tom Mackay, Krista Wegener, Thomas Benski, Isabel Davis i Tim O’Shea. Za realizację dźwięku odpowiadają nagrodzeni Oscarem James Mather i Tarn Willers. Operatorem zdjęć jest Haris Zambarloukos, a nad montażem pracowali George Cragg i Martina Zamolo. Za produkcję odpowiada Magna Studios, prezentowaną przez Sony Music Vision we współpracy z Sony Music Entertainment UK. (informacja prasowa)

CZYTAJ TEŻ: To one znęcały się nad Carrie White. Aktorki zdradzają nam kulisy [WYWIAD]