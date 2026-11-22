"Ranczo. Zemsta wiedźm" w TVP. Kiedy premiera 11. sezonu?

Polska telewizja rzadko kiedy doświadcza takiego fenomenu, jakim w latach 2006-2016 okazało się "Ranczo". Wyreżyserowana przez Wojciecha Adamczyka opowieść o mieszkańcach podlaskich Wilkowyj oraz Amerykance Lucy regularnie przyciągała przed telewizory miliony widzów.

Błyskotliwy dowcip oraz trafna satyra na polską politykę i codzienność zapewniły serialowi status dzieła kultowego. Ogromna w tym zasługa niezapomnianych ról, które stworzyli na ekranie Cezary Żak, Artur Barciś oraz Ilona Ostrowska.

Teraz ten wielki hit wraca po dziesięcioletniej przerwie, by zamknąć otwarte wątki i znów zabrać publiczność do Wilkowyj. Widzowie zobaczą 11. sezon pod tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm", którego premiera na antenie TVP odbędzie się już w grudniu 2026 roku.

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Marta Chodorowska o kulisach nowego sezonu "Rancza"

Rola Klaudii w "Ranczu" przyniosła Marcie Chodorowskiej ogromną popularność, a w nowej odsłonie jej bohaterka powróci jako matka i żona. Aktorka w wywiadzie dla portalu VOX FM opowiedziała o swoich obawach związanych z powrotem na plan i zdradziła, jak zaprezentuje się "Zemsta Wiedźm".

- Bałam się, zanim się za to zabraliśmy. A teraz już się nie boję, bo przeczytałam ten scenariusz. Jestem dobrej myśli. Wydaje mi się, że ludzie odnajdą tam stare „Ranczo”. Wydaje mi się, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty i nie mam się czego wstydzić. Uważam, że to nie jest takie do końca odgrzewanie kotleta, ponieważ to jest scenariusz Andrzeja Grembowicza z dialogami Andrzeja Grembowicza, czyli Bruttera. Przyjechał do nas montażysta któregoś dnia na plan – montażysta, który też montował poprzednie odcinki, poprzednie serie – i powiedział, że miał wielką przyjemność zmontowania tego nowego serialu, bo tak sam powiedział, cytuję, że zachowaliśmy klimat starego „Rancza”. I to, jak on to powiedział, to mi spadł kamień z serca, bo myślałam sobie: „Uff, udało się, to znaczy, że się udało”. Więc teraz już się nie boję. Oczywiście znajdą się krytycy, ale to, Boże drogi, jak człowiek chce się przyczepić do czegoś, to zawsze się przyczepi i pewnie znajdą się tacy, którym się to nie będzie podobało. No i trudno, to bardzo mi przykro. No niestety, można po prostu tego nie oglądać. Jest takie cudowne urządzenie jak pilot. Można wyłączyć - powiedziała Chodorowska.

Marta Chodorowska odpowiada na krytykę fanów "Rancza"

Wielbiciele produkcji od dłuższego czasu nie kryli swoich obaw. Niepokoiła ich nowa postać grana przez Daniela Olbrychskiego oraz plotki o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do ożywienia Pawła Królikowskiego, na co twórcy ostatecznie się nie zdecydowali. Prawdziwą burzę wywołały jednak publikacja zwiastuna i wyciek scenariusza, które mocno podzieliły internautów. W komentarzach masowo atakowano obsadę oraz reżysera Wojtka Adamczyka, dlatego Marta Chodorowska na łamach VOX FM postanowiła ostudzić emocje widzów.

- Uważam, że akurat pierwszy odcinek jest świetny, więc myślę, że dojdzie chociaż do drugiego. Nie wiem, no oczywiście to nie jest to samo „Ranczo” i to się nie ma co oszukiwać. No nie cofniemy się w czasie. Wszyscy jesteśmy już starsi. Inaczej się to trochę kręci. Jest inny operator. Chociaż, no bo nie ma już z nami Włodka Głodka niestety. Odszedł od nas. Natomiast i mam nadzieję, że trzyma tam za nas kciuki patrząc z jakiejś chmurki na nas. Ale operatorem jest Łukasz Łasica, który we wcześniejszych seriach był przez wiele lat szwenkierem tego serialu. Więc zna ten serial bardzo dobrze. Zna nas wszystkich. Więc wydaje mi się, że też jakoś w obrazku oddał klimat dawnego „Rancza”. No wszystko się zmieniło. Chociażby to, że dom wójta nam wyremontowano, więc ten dom wygląda zupełnie inaczej. No teraz wygląda jak po prostu prawdziwy dom prezydenta.