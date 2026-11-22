Anna Odine Stroem wygrała drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Norweżka po pierwszej serii i skoku na odległość 131 metrów była druga, jednak zwycięstwo z łączną notą 251,3 punktu zapewnił jej drugi skok na 132,5 metra. Podobnie jak w sobotę, podium zdominowały reprezentantki gospodarzy.

Drugie miejsce zajęła Eirin Maria Kvandal, która uzyskała 127 i 134 metry. Zawodniczka ta straciła do zwyciężczyni 10,9 punktu. Na trzeciej pozycji uplasowała się prowadząca na półmetku Gyda Westvold Hansen po skokach na 130 i 125 metrów, co przełożyło się na 12,2 punktu straty do pierwszej lokaty.

Anna Twardosz powtórzyła wynik z soboty.

Anna Twardosz ponownie zajęła 18. miejsce. Polka nie spisała się najlepiej w pierwszej próbie, oddając skok na odległość 118 metrów, jednak w drugiej serii poprawiła się i zanotowała 128,5 metra. Jej strata do triumfatorki wyniosła 59 punktów.

Kamila Karpiel odpadła wcześniej w kwalifikacjach. Zawodniczka zakończyła rywalizację na 44. miejscu.

Kwalifikacje i konkurs mężczyzn.

O godzinie 14.30 rozpoczną się kwalifikacje mężczyzn. Wezmą w nich udział Kacper Tomasiak, Jakub Wolny, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Paweł Wąsek. Konkurs zaplanowano na godzinę 16.00.