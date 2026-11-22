Łyżwiarze szybcy Iga Wojtasik i Jerzy Stadnicki zajęli drugie miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych w zawodach Pucharu Świata w japońskim Obihiro. Po finiszu w finale uzyskali wynik o 0,17 sekundy gorszy od reprezentantów Korei Południowej i o 0,01 sekundy wyprzedzili Chińczyków.

Stawkę w finale zamknęli Czesi ze startującym w składzie podwójnym medalistą tegorocznych igrzysk olimpijskich Metodejem Jilkiem. W tym sezonie Pucharu Świata sztafety mieszane będą się ścigać jeszcze dwa razy.

W drużynowej rywalizacji mężczyzn Władimir Semirunnij, Mateusz Śliwka i Szymon Kwapisz uzyskali wynik 3.42,69 i uplasowali się na trzeciej pozycji. Szybsi od nich okazali się startujący w neutralnych barwach Rosjanie z czasem 3.38,60 oraz Włosi, którzy osiągnęli 3.39,63.

Łącznie w zakończonej w niedzielę rundzie cyklu biało-czerwoni stanęli na podium czterokrotnie. W piątek trzecie pozycje zajęli Wiktoria Dąbrowska na 1000 metrów oraz Władimir Semirunnij na 5000 metrów.

Rywalizacja drużyn kobiecych i zmagania sprinterek na 500 metrów

Zofia Braun, Karolina Bosiek i Emilia Zawisza uplasowały się w rywalizacji drużynowej na szóstym miejscu z rezultatem 3.03,28. Zwycięstwo odniosła trójka startujących w neutralnych barwach Rosjanek, która uzyskała czas 2.58,30.

Na dystansie 500 metrów Wiktoria Dąbrowska z wynikiem 38,02 zajęła w niedzielę szóste miejsce. W sobotę dwudziestoletnia Polka pobiła swój najlepszy wynik w karierze czasem 37,86 i zamknęła zmagania na czwartej pozycji.

Martyna Baran z czasem 38,26 została sklasyfikowana na dwunastej pozycji w wyścigu na 500 metrów. Podium zajęły wyłącznie Holenderki: prowadząca w klasyfikacji tego dystansu Angel Daleman z czasem 37,56, Suzanne Schulting z wynikiem 37,60 i Femke Kok, która uzyskała 37,63.

Występy w wyścigu mężczyzn i wyniki w dywizji B. Kolejne zawody w Holandii

W rywalizacji mężczyzn na 500 metrów na siódmej pozycji uplasował się Marek Kania z czasem 34,82. Zwyciężył Amerykanin Jordan Stolz z wynikiem 34,37, a w zawodach nie wystartował Damian Żurek, który w sobotę na tym samym dystansie nabawił się kontuzji.

W dywizji B Iga Wojtasik zajęła czwarte miejsce na dystansie 500 metrów z rezultatem 38,53, ustępując Holenderce Jildou Hoekstrze z czasem 38,36. Wśród mężczyzn w tej słabszej grupie trzynasty był Mateusz Mikołajuk z czasem 35,60, a szesnasty Szymon Hostyński z wynikiem 35,70, natomiast najlepszy czas należał do Holendra Johana Talsmy, który uzyskał 35,04.

Kolejne zawody cyklu Pucharu Świata są planowane w dniach 4-6 grudnia w holenderskim Heerenveen.