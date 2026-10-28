Igrzyska LA28 pod hasłem Stars Align. Co to oznacza?

Nowe hasło igrzysk to Stars Align

Organizatorzy igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w Los Angeles (LA28) zaprezentowali w środę oficjalne motto wydarzenia. Brzmi ono „Stars Align”, co w języku polskim można tłumaczyć jako „Gwiazdy się jednoczą” lub „Układ gwiazd”. Prezentacji towarzyszył 60-sekundowy spot promocyjny z piosenką „Can’t Stop” zespołu Red Hot Chili Peppers, pokazujący znane lokalizacje południowej Kalifornii, m.in. znak „Hollywood”.

Według Alexa Merchana, dyrektora ds. marketingu LA28, przesłanie to wykracza poza samych zawodników. Odnosi się ono nie tylko do około 15 tysięcy sportowców, którzy wezmą udział w zawodach, lecz także obejmuje wolontariuszy, lokalnych pracowników oraz drobne firmy wspierające to wielkie przedsięwzięcie sportowe.

– Oczywiście będziemy świętować sukcesy sportowców, ale nie możemy zapominać, że za realizacją tych igrzysk stoją wszystkie „gwiazdy”, które biorą udział w ich przygotowaniu – podkreślił Merchan.

Tradycja i harmonogram imprezy

Zwyczaj tworzenia unikalnych haseł dla poszczególnych edycji igrzysk jest pielęgnowany od olimpiady w Seulu z 1988 roku. Opublikowanie tegorocznego motta stanowi kolejny krok w długofalowej kampanii kulturalnej i komercyjnej, która z czasem będzie coraz bardziej widoczna. W najbliższych latach planowana jest prezentacja maskotki oraz sztafeta z ogniem olimpijskim, która ma odwiedzić wszystkie 50 stanów USA.

Znamy już konkretne daty kluczowych wydarzeń związanych z igrzyskami w USA. Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich zaplanowana jest na 14 lipca 2028 roku. Z kolei zmagania w ramach igrzysk paralimpijskich oficjalnie rozpoczną się 15 sierpnia 2028 roku.