M jak miłość, odcinek 1955. Kasia wybaczy Mariuszowi napaść, ale chwilę później odkryje, że poślubiła zabójcę

"M jak miłość", odcinek 1955. Zastraszona Kasia przyjmie przeprosiny Mariusza

W nadchodzącym, 1955 odcinku "M jak miłość" skruszony Mariusz po raz kolejny spróbuje przebłagać Kasię, wręczając jej tym razem bukiet kwiatów. Mężczyzna zrozumie, że poprzedniej nocy zdecydowanie przekroczył granice. Choć z powodu upojenia alkoholowego nie zachowa w pamięci szczegółów momentu, w którym siłą zaciągnie żonę do sypialni i wykorzysta wbrew jej woli, będzie miał pełną świadomość swojego nagannego postępowania.

- „Nie do końca pamiętam, co się wczoraj wydarzyło, ale przepraszam” - powie Mariusz, podając małżonce kwiaty.

Taki gest w 1955 odcinku "M jak miłość" w zupełności wystarczy, by Kasia ponownie puściła w niepamięć pijacki wybryk męża oraz ogromną krzywdę, jakiej od niego dozna. Decyzja ta będzie wynikać z faktu, że kobieta wciąż panicznie będzie się bać swojego oprawcy i nadal będzie ukrywać prawdę o jego czynach przed swoimi najbliższymi. Wkrótce jednak miarka się przebierze.

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Kasia domyśli się, że Mariusz zabił Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"

Podczas jazdy autem z Zosią (Oliwia Zygier) w 1955 odcinku "M jak miłość", Kasia usłyszy w radiowych wiadomościach wstrząsający komunikat. Informacja będzie dotyczyć odnalezienia zwłok mężczyzny, którymi najprawdopodobniej okaże się ciało zamordowanego Sowińskiego. Sanocka błyskawicznie powiąże te doniesienia z wcześniejszymi wypowiedziami oraz dziwnym zachowaniem męża, co doprowadzi ją do wniosku, że to właśnie on stoi za tą zbrodnią.

- „Przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Może to być ciało dyrektora warszawskiej kliniki ortopedycznej” - usłyszy z głośników Kasia.

W tym momencie, w 1955 odcinku "M jak miłość", przerażenie Sanockiej osiągnie punkt kulminacyjny. Kobieta spojrzy na swoją córkę i uświadomi sobie, że ze strony nieobliczalnego Mariusza grozi im obu śmiertelne niebezpieczeństwo. Sytuację pogarsza fakt, że mąż wciąż nie będzie miał pojęcia o tym, iż prawdziwym ojcem Zosi jest Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Biorąc pod uwagę jego brutalną reakcję na samą informację o wspólnej nocy żony z Aleksandrem, trudno sobie nawet wyobrazić, do czego posunąłby się po odkryciu całej prawdy.

"M jak miłość", odcinek 1955. Ucieczka Kasi i atak Mariusza na Anetę Chodakowską

W 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia nie będzie zamierzała już czekać na rozwój wypadków i sprawdzać reakcji małżonka. Sanocka podejmie natychmiastową decyzję o ucieczce od niebezpiecznego partnera, uznając to za jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz dziecku. Krok ten wywoła u Mariusza jeszcze większy atak furii.

- „Kasia, oddzwoń do mnie!” - zażąda wściekły mężczyzna, gdy tylko zauważy zniknięcie rzeczy żony.

Gniew Sanockiego w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie tak ogromny, że mężczyzna doszczętnie zdemoluje mieszkanie. Nie będzie zamierzał jednak na tym poprzestać i za wszelką cenę spróbuje odzyskać żonę oraz dziecko. W tym celu wtargnie do domu Chodakowskich i rzuci się na Anetę (Ilona Janyst), będąc przekonanym, że to właśnie ona pomogła Kasi w zorganizowaniu ucieczki.

- „Gdzie ona jest? To jest twoja wina!” - wykrzyczy Sanocki, brutalnie szarpiąc kobietę.

- Ała! - zacznie krzyczeć Aneta.

Kiedy oglądać 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data emisji

Telewidzowie zobaczą 1955 odcinek serialu "M jak miłość" w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.