Furia Mariusza w 1955. odcinku „M jak miłość”. Po ucieczce Kasi rzuci się na Anetę

„M jak miłość”, odcinek 1955. Mariusz odkryje ucieczkę Kasi i Zosi

Powrót do pustego domu w 1955. odcinku „M jak miłość” będzie dla Mariusza ogromnym zaskoczeniem, ponieważ nie zastanie w nim ani Kasi, ani Zosi. Mężczyzna nie będzie spodziewał się takiego obrotu spraw, gdyż rano wręczy partnerce kwiaty i przeprosi za swoje kolejne wybryki, a kobieta te przeprosiny przyjmie. Mimo, że wcześniej Sanocki przekroczył wszelkie granice, gdy będąc pod wpływem alkoholu, zmusi niechętną żonę do spędzenia wspólnej nocy. Sam jednak zupełnie nie będzie pamiętał tego zdarzenia.

Właśnie z tego powodu nieobecność ukochanej w 1955. odcinku „M jak miłość” wywoła u niego tak wielkie zdziwienie. Zacznie głośno wołać Kasię i przeszukiwać pomieszczenia, a widok jej całkowicie opróżnionej szafy wprawi go w osłupienie. W tym momencie Mariusz zrozumie, że żona zabrała Zosię i od niego uciekła, jednak nie będzie zamierzał pogodzić się z tą sytuacją.

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Kasia zignoruje męża w 1955. odcinku „M jak miłość”. Mariusz zdemoluje mieszkanie

Jeszcze w 1955. odcinku „M jak miłość” Sanocki natychmiast sięgnie po telefon, próbując skontaktować się z małżonką. Kobieta zignoruje jednak połączenie. Rozwścieczony Mariusz zostawi na jej poczcie głosowej stanowczą wiadomość, a potem zacznie niszczyć wyposażenie domu.

- „Oddzwoń do mnie!” - zażąda Mariusz.

Na tym jednak agresywne zachowanie bohatera w 1955. odcinku „M jak miłość” się nie zakończy. Ponieważ Kasia zignoruje jego żądania, nie nawiąże kontaktu i nie wróci do domu, Mariusz rozpocznie poszukiwania na własną rękę w mieszkaniu Chodakowskich.

Atak na Anetę w 1955. odcinku „M jak miłość”. Mariusz rzuci się na Chodakowską

W 1955. odcinku „M jak miłość” Mariusz wtargnie do mieszkania Anety i Olka (Maurycy Popiel), od samego progu rzucając się z rękami na gospodynię. Agresor zacznie szarpać Chodakowską i wymuszać informację o miejscu pobytu żony, obarczając ją jednocześnie winą za rozpad swojego małżeństwa.

- „Gdzie ona jest? To jest twoja wina suko!” - zarzuci jej Sanocki.

Zaatakowana i przerażona Aneta w 1955. odcinku „M jak miłość” zacznie głośno wzywać Olka, który wybiegnie z sypialni prosto na napastnika. Wkrótce okaże się, czy lekarz zdoła powstrzymać furiata i czy sam nie ucierpi w starciu. Pozostaje też pytanie, czy Chodakowska podzieli tragiczny los Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), zabitego wcześniej przez Mariusza w podobnym napadzie wściekłości.

- "Ała! Olek!" - zacznie krzyczeć Aneta.

- "Co tu się dzieje?!" - wkroczy Olek.

Kiedy oglądać 1955. odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Premierową emisję 1955. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.