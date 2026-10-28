Płacisz raz i jesz i pijesz do woli. Jarmark świąteczny all inclusive znajduje się tuż za naszą granicą

Masz dość drogich świątecznych jarmarków? Berlin prezentuje rewolucyjny koncept "all inclusive".

Na tym wyjątkowym jarmarku nad Sprewą skosztujesz bez limitu wszystkich dostępnych na miejscu smakołyków. Wystarczy kupić jeden bilet!

Sprawdź, ile kosztuje ta wyjątkowa uczta, kiedy będzie otwarty jarmark i jak zarezerwować bilet.

Jarmark all inclusive w Berlinie. Co czeka na gości?

Bożonarodzeniowe jarmarki mają swój niepowtarzalny klimat, ale potrafią też sporo kosztować. Kilka porcji jedzenia, gorący napój i coś słodkiego na deser, a rachunek szybko rośnie. Właśnie dlatego propozycja berlińskiego wydarzenia Weihnachten an der Spree może zainteresować osoby, które lubią próbować różnych przysmaków. Zasada jest prosta: kupujemy bilet wstępu, a jedzenie i większość napojów dostępnych na zewnętrznym terenie jarmarku jest wliczona w cenę. Na gości czekają między innymi kiełbaski, dania na ciepło, gofry, naleśniki oraz grzane wino. Dostępne są również napoje bezalkoholowe oraz inne trunki. Niektóre napoje, w tym wybrane mocniejsze alkohole, wymagają dodatkowej opłaty.

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Ile kosztuje wejście na jarmark?

Według informacji opublikowanych na sezon 2026 ceny biletów zaczynają się od 29,99 euro za osobę, czyli około 130 zł, zależnie od kursu waluty. Najtańsza opcja obejmuje dwugodzinny pobyt w godzinach od 20 do 22. Za dłuższy czas na jarmarku trzeba zapłacić więcej - cena może sięgać 42,99 euro za wejście rozpoczynające się o godz. 17. Warto pamiętać, że dostępne warianty różnią się czasem pobytu, a bilety należy zarezerwować z wyprzedzeniem. Organizator nie prowadzi sprzedaży w kasie na miejscu.

Gdzie znajduje się jarmark i kiedy będzie otwarty?

Wydarzenie odbędzie się nad rzeką Sprewą, na terenie kompleksu Spreespeicher, przy Stralauer Allee 2b w Berlinie, niedaleko słynnego mostu Oberbaumbrücke. Najwygodniej dojechać tam komunikacją miejską do stacji Warschauer Straße, obsługiwanej przez kolej miejską S-Bahn i metro U-Bahn. Jarmark będzie czynny od 16 listopada do 30 grudnia 2026 roku, codziennie w godzinach od 17 do 22. Na miejscu znajdą się świątecznie udekorowane stoiska, miejsca do odpoczynku oraz atrakcje, takie jak curling czy zabawy przy drewnianych klockach. Organizator zapowiada także ogrzewany namiot VIP i dodatkowe oferty dla grup.

Świąteczna atmosfera bez ciągłego sięgania po portfel

Berliński jarmark all inclusive to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania świątecznych stoisk. Stała cena pozwala z góry zaplanować wydatki, a możliwość próbowania różnych potraw może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które lubią kulinarne odkrycia. Przed rezerwacją warto porównać warianty biletów i sprawdzić, które produkty są objęte opłatą, a za które trzeba dopłacić. Dzięki temu świąteczny wieczór nad Sprewą będzie można zaplanować bez przykrych niespodzianek.

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