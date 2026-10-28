Barwy szczęścia, odcinek 3444. Ignacy zbliży się do Madzi pod nieobecność Agaty

„Barwy szczęścia”, odcinek 3444. Ignacy poprosi o pomoc Madzię

W 3444. odcinku „Barw szczęścia” Kieliszewski stanie przed koniecznością skompletowania eleganckiego stroju biznesowego. Z uwagi na nieobecność swojej ukochanej mężczyzna zdecyduje się skorzystać z profesjonalnego wsparcia Madzi. Podczas wizyty w showroomie, prowadzonym przez Banaś, Ignacy błyskawicznie nawiąże z nią świetny kontakt, a ich spotkaniu będzie towarzyszyć wiele uśmiechów.

W 3444. odcinku „Barw szczęścia” Madzia z dużym zaangażowaniem doradzi klientowi. Jej pomoc okaże się na tyle cenna, że Kieliszewski bardzo szybko postanowi wrócić po więcej i zjawi się u niej ponownie już w następnym epizodzie, bezpośrednio przed samą galą.

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Kolejna wizyta Kieliszewskiego u Banaś w 3445. odcinku „Barw szczęścia”

W 3445. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ignacy znowu zwróci się do Madzi o radę, lecz tym razem będzie szukał nieco odważniejszej stylizacji. Banaś nie odmówi mu wsparcia i pomoże najlepiej, jak potrafi, zwłaszcza że kolejna wizyta Kieliszewskiego sprawi jej wyraźną radość.

Rodzi się pytanie, czy w 3444. odcinku „Barw szczęścia” Ignacy wpadnie stylistce w oko i czy będzie to uczucie odwzajemnione. Po wyjeździe Agaty do Tajlandii narzeczony Pyrki zostanie zupełnie sam na bardzo długi czas. Czy w tej sytuacji kobieta nie będzie miała już do kogo wracać?

„Barwy szczęścia”, odcinek 3444. Czy Ignacy zostawi Agatę dla Madzi?

Niewykluczone, że w 3444. odcinku „Barw szczęścia” między Ignacym, a Madzią narodzi się głębsza relacja. Banaś będzie obserwowała przecież, jak jej bliscy będą układali sobie życie uczuciowe. Jej były partner Kacper (Jakub Szlachetka) zbliży się do Luizy (Julia Zielińska), Grażyna (Kinga Suchan) zwiąże się z Tomkiem (Jakub Sokołowski), natomiast Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) najpewniej stworzy parę z Hugo (Daniel Namiotko). Jednocześnie powrót samej Madzi do Wiktora (Grzegorz Kestranek) będzie raczej wykluczony.

Czy w 3444. odcinku „Barw szczęścia” Banaś i Kieliszewski faktycznie zainteresują się sobą, czy może ich relacja ograniczy się wyłącznie do wzajemnej uprzejmości? Trudno przypuszczać, by Ignacy, który oświadczył się Agacie przed jej wyjazdem, aby mieć pewność jej powrotu, od razu po rozstaniu zaczął szukać innej partnerki.

Kiedy oglądać 3444. odcinek serialu „Barwy szczęścia”?

Premiera 3444. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.