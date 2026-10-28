Ekstraklasa. Marek Papszun o zaskakujących przygotowaniach do meczu

Trudne przygotowania do starcia z Górnikiem Zabrze

Szkoleniowiec Legii Warszawa Marek Papszun zaznaczył, że piątkowe spotkanie 13. kolejki Ekstraklasy będzie wymagało od jego piłkarzy szczególnej koncentracji. Przygotowania do wyjazdowego starcia z zespołem z Zabrza sprawiają sztabowi więcej trudności niż analiza meczu z Lechem Poznań.

Legia przystąpi do tego meczu po pierwszej w obecnych rozgrywkach porażce, w której uległa Kolejorzowi 1:2. Aktualnie jedynym zawodnikiem wykluczonym z gry z powodu kontuzji pozostaje Rafał Adamski, a wszyscy pozostali piłkarze są do dyspozycji trenera.

- Przed nami bardzo trudno spotkanie. Górnik to wymagający zespół. Dużo trudniej jest przygotować się do tego meczu niż z Lechem. Musimy bardzo dobrze wykorzystać ten krótki czas - zauważył.

Jak prezentuje się układ w czołówce tabeli?

Górnik Zabrze ma na swoim koncie 27 punktów, co pozwala mu aktualnie zajmować zaszczytną pozycję wicelidera rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Zespół z Warszawy znajduje się na czwartym miejscu w tabeli i traci do zabrzan dokładnie cztery punkty.

W rozgrywkach Pucharu Polski drużyna z Zabrza niedawno wyeliminowała Piasta Gliwice po rzutach karnych. Zdaniem trenera warszawskiej ekipy dodatkowy wysiłek fizyczny nie osłabi rywali, ponieważ ich szkoleniowiec Michal Gasparik bardzo dobrze zarządza rotacją w zespole.