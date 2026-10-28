Harry Kane zadedykował żonie Złotą Piłkę. Internauci bezlitośnie ją atakują! Wstyd

Znajomość Harry'ego Kane'a i jego małżonki Katie Goodland sięga czasów dziecięcych. Oboje uczęszczali do tej samej londyńskiej szkoły, a parą zostali już jako nastolatkowie, czego dowodem jest bijąca rekordy popularności w internecie ich wspólna fotografia z tamtego okresu z Davidem Beckhamem. Po wielu latach relacji zdecydowali się na zaręczyny w 2017 roku, natomiast w czerwcu 2019 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Małżonkowie wspólnie wychowują czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów, czyli Ivy, Vivienne, Louisa oraz Henry'ego. Ukochana od zawsze stanowi dla piłkarza Bayernu Monachium ogromne oparcie, o czym napastnik przypomniał tuż po odebraniu Złotej Piłki.

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Harry Kane zadedykował Złotą Piłkę żonie. Obrzydliwy hejt wobec Katie Goodland

„Dedykuję tę nagrodę mojej żonie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Chciałaś tej nagrody bardziej niż ja. Razem przeżyliśmy wzloty i upadki. Zrobiliśmy to. Zawsze chciałaś dla mnie tego, co najlepsze. Poświęciłaś się dla moich marzeń. Bez ciebie to nie byłoby możliwe. Kocham cię” - wyznał prosto ze sceny Harry Kane.

Wzruszające wyznanie nie powstrzymało jednak części użytkowników sieci przed wylaniem fali wulgarnego hejtu bezpośrednio na Katie Goodland. Komentujący w bezpardonowy sposób krytykowali jej sylwetkę, wygląd oraz wybraną stylizację, sugerując, że kobieta „nie pasuje” do prestiżu towarzyszącego Złotej Piłce. Autor jednego z najpopularniejszych tego typu komentarzy stwierdził natomiast, że „taka dziewczyna to dobry krok na początku kariery, ale wśród elitarnych piłkarzy nie pasuje obok piękności 10/10”.

W obronie kobiety stanęła jednak ogromna rzesza fanów oraz liderów opinii, którzy określili te ataki mianem „wariactwa”, „ohydy” i upadku przyzwoitości. Przestrzeń internetową szybko zalały tysiące komentarzy wyrażających pełne wsparcie dla małżonki angielskiego napastnika. Kibice zwracali uwagę, że wieloletni związek pary stanowi w realiach współczesnego show-biznesu wyjątkowy dowód na istnienie szczerego uczucia, wzajemnego szacunku oraz wierności trwającej od najmłodszych lat.