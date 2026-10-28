Górnik po pucharowym maratonie z Piastem. Prekop: na mecz z Legią będziemy gotowi

Prekop liczy na punkty w meczu z Legią

Wtorkowe spotkanie Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze a Piastem Gliwice zakończyło się bez bramek po 120 minutach gry. O awansie Górnika przesądziły rzuty karne, które zakończyły się przed północą. Legia Warszawa pożegnała się z rozgrywkami pucharowymi już wcześniej, co oznacza więcej czasu na regenerację przed piątkowym meczem w Ekstraklasie.

Napastnik Górnika, Erik Prekop, przyznał, że drużyna odczuwa zmęczenie, ale przygotowania idą pełną parą. Zespół wrócił w nocy, a już w środę rano stawił się na treningu. Prekop podkreślił, że szeroka kadra i dobra regeneracja to atuty zespołu. Słowak wyznał, że lubi duże mecze i zespół zawsze gra o pełną pulę trzech punktów, a zmęczenie na boisku nie będzie odczuwalne.

"Jesteśmy wszyscy zdrowi, tylko nieco zmęczeni. Wróciliśmy w nocy, a rano w środę mieliśmy trening. Mamy w klubie dobrą regenerację, jedziemy dalej. Nie ma co narzekać, bo takie jest życie piłkarza" – stwierdził reprezentant Słowacji.

Trener Gasparik o sytuacji przed ważnym spotkaniem

Trener Górnika, Michal Gasparik, odniósł się do trudów spotkania z Piastem, przyznając, że zespół odczuwa zmęczenie. Zdradził, że z powodu późnego powrotu spał bardzo krótko, ale awans i dobra pogoda poprawiły nastroje. W piątkowym meczu możliwe są pewne rotacje w składzie, aby zachować świeżość.

Szkoleniowiec przyznał również, że korzysta ze wskazówek Kacpra Urbańskiego, który w poprzednim sezonie występował w Legii. Gasparik uważa, że Legia ma swój styl i niewiele słabych punktów, ale liczy na błędy rywala. Przed piątkowym starciem w Zabrzu o godzinie 20.30 Górnik zajmuje pozycję wicelidera z 27 punktami, podczas gdy Legia plasuje się na czwartym miejscu z dorobkiem 23 punktów.