Meksyk - RPA 11.06.2026: transmisja online i w TV. Gdzie oglądać mecz otwarcia mundialu?

Pierwszy mecz MŚ 2026

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 to turniej, na który czekają wszyscy najwięksi kibice. Choć reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na turniej, przed nami ponad miesiąc wielkich sportowych emocji. Gospodarzami tegorocznych MŚ są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Największe kraje Ameryki Północnej będą gościć zawodników na 16 stadionach w 16 miastach. Impreza rozpocznie się już w czwartek, 11 czerwca 2026. To właśnie wtedy na stadionie Estadio Azteca w Mexico City jeden z gospodarzy zagra pierwszy mecz. Będą to oczywiście zawodnicy z Meksyku, którzy zmierzą się ze RPA. To drugi taki mecz otwarcia w historii. Kiedy w 2010 mundial odbywał się w Republice Południowej Afryki, wówczas również zobaczyliśmy spotkanie RPA - Meksyk, ale to ten afrykański kraj był wtedy gospodarzem. Wtedy mecz zakończył się wynikiem 1:1. Jak będzie tym razem? Meksyk wydaje się faworytem w tym rewanżu, ale wszystko jest możliwe. Fani piłki nożnej będą chcieli zobaczyć to starcie na własne oczy. Gdzie 11.05.2026 szukać transmisji na żywo? Czy będzie stream online?

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Meksyk - RPA: transmisja w telewizji i internecie

Mecz Meksyk - RPA będzie transmitowany na żywo prosto z Estadio Azteca. Spotkanie będzie można śledzić na kanałach: TVP 1 i TVP Sport. Mecz będzie też dostępne online na sport.tvp.pl i w aplikacjach TVP Sport i TVP VOD. O której godzinie zacznie się transmisja?

Meksyk - RPA: godzina meczu

Według harmonogramu pierwszy gwizdek meczu Meksyk - RPA mamy usłyszeć punktualnie o godzinie 21:00. Dużo wcześniej zacznie się studio meczowe, a około 90 minut przed rozpoczęciem meczu odbędzie się ceremonia otwarcia. Wystąpią na niej m.in. Shakira, Burna Boy, Tyla, J Balvin i Belinda.