Mundial 2026 - ceremonie otwarcia. Będą aż trzy! Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJE]

Mundial 2026 - ceremonie otwarcia w Meksyku, USA i Kanadzie

Mundial 2026 zaczyna się 11 czerwca. Wtedy na Estadio Azteca w Meksyku odbędzie się pierwszy mecz. Gospodarze zagrają z reprezentacją RPA. To rewanż meczu otwarcia mistrzostw świata 2010. Przed pierwszym gwizdkiem odbędzie się ceremonia otwarcia podczas której wystąpią Shakira, Burna Boy, Tyla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules i Maná. 12 czerwca zaczyna się turniej dla Kanady. Ci gospodarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na kanadyjskiej ceremonii otwarcia na BMO Field w Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Kilka godzin później mistrzostwa zaczyna USA. Na SoFi Stadium w Los Angeles Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Wtedy również odbędzie się ceremonia otwarcia. Przed meczem wystąpią Katy Perry, Future, Lisa, Anitta i Rema.

ZOBACZ TAKŻE: Mundial 2026 w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać WSZYSTKIE mecze? Plan transmisji

Mundialowe piosenki. Oto hymny mistrzostw świata

Mundial 2026 - ceremonie otwarcia. Transmisje w TV i online

Wszystkie wspomniane wyżej ceremonie otwarcia będą pokazywane na żywo w Polsce. Oficjalnym nadawcą tegorocznych mistrzostw świata jest Telewizja Polska. Występy gwiazd z okazji rozpoczęcia turnieju będzie można zobaczyć w internecie. Streamy znajdziecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. To jednak nie koniec! Ceremonie otwarcia zobaczą też widzowie przed telewizorami. Oto plan transmisji:

Ceremonia otwarcia w Meksyku : 11 czerwca w TVP1 i TVP Sport

: w i TVP Sport Ceremonia otwarcia w Kanadzie : 12 czerwca w TVP1 i TVP Sport

: w i TVP Sport Ceremonia otwarcia w Stanach Zjednoczonych: 13 czerwca w TVP2 i TVP Sport

35

Mundial 2026 - ceremonie otwarcia. Godziny

O której odbędą się trzy ceremonie otwarcia MŚ 2026? Organizatorzy informują, że każda ceremonia zacznie się około 90 minut przed meczem. Harmonogram pierwszych spotkań krajów gospodarzy wygląda następująco: