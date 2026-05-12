"Love is Blind: Polska". Kiedy nowe odcinki? Pełen harmonogram premier, wraz z finałem i reunion

"Love is Blind: Polska" - nowe odcinki ukazują się w maju, a na finał trochę poczekamy. Co z reunion? Czy uwiniemy się przed wakacjami? Netflix udostępnił rozpiskę premier, ale jest w niej jedna luka.

"Love is Blind: Polska" - czego dotyczy program?

Program "Love is Blind: Polska" poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy w świecie, w którym o pierwszym wrażeniu i przyszłości relacji często decydują zdjęcia w aplikacji randkowej, miłość może narodzić się z emocjonalnej więzi, a nie z fizycznego przyciągania?

Aby to sprawdzić, program odwraca tradycyjne zasady randkowania – uczestnicy, pragnący być kochani za to, kim naprawdę są, poznają się w odizolowanych "kabinach", nie widząc się nawzajem. To tam budują relacje oparte wyłącznie na rozmowie i emocjach, bez wiedzy o wyglądzie, statusie czy pochodzeniu drugiej osoby. Dopiero, gdy połączy ich silne uczucie i zdecydują się na zaręczyny, zobaczą się po raz pierwszy. To wtedy ich relacja zmierzy się z wyzwaniami świata zewnętrznego - pełnego nieprzewidywalnych sytuacji, wzajemnych oczekiwań i czynników społecznych, których nie doświadczali w "kabinach". O tym, czy zostaną ze sobą na zawsze i udowodnią, że miłość potrafi być ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze, zdecydują przy ołtarzu.

"Love is Blind: Polska" - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier w Netflixie

Program obejmuje łącznie 11 odcinków i został podzielony na kilka części, prowadząc bohaterów - i widzów - przez kolejne etapy eksperymentu: od pierwszych rozmów w "kabinach", przez testowanie relacji w życiu codziennym, aż po decyzje o ślubie.

• Część I – 6 maja (5 odcinków)• Część II – 13 maja (4 odcinki)• Część III (Finał) – 20 maja (1 odcinek)• Część IV (Reunion) – data premiery zostanie ogłoszona wkrótce