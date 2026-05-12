Na Wspólnej odcinki 4213-4216. Kalina pogrążona, a Jarek i Eliza mogą stracić dzieci

"Na Wspólnej" - to się wydarzy w odcinkach 4213, 4214, 4215 i 4216. Jarek zażąda rozwodu, a Eliza dowie się, że nie dość, że jej kochanek trafił do szpitala to jeszcze mogą stracić dzieci. Tymczasem Kajtek złapie oszustkę, która wrobiła Damiana, kariera Igora zawiśnie na włosku, Czerski stoczy się jeszcze bardziej, Ola znajdzie pocieszenie w ramionach przystojnego klienta, a kłamstwa Kaliny ujrzą światło dzienne. Słowem - będzie się działo. Szczegóły znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4213 - STRESZCZENIE szczegółowe (18 maja)

Kalina i Łukasz w potrzasku! Kalina dopada Kasię - wie, że Żbikowa odkryła jej romans z Łukaszem i go szantażuje. Kasia nie daje się zastraszyć - triumfuje a wkurzona Kalina stwierdza, że jej nie doceniła... Tymczasem Darek spotyka się Łukaszem i radzi mu, by korzystał z ostatnich chwil wolności - chyba, że… będzie z nim współpracował! Kajetan namierza dziewczynę, która oskarżyła jego ojca o pedofilię! Sławek bada sprawę zniknięcia Mirskiej - kobiety, która podrzuciła treści pedofilskie na telefon Cieślika. Chce też dopaść winnego kradzieży telefonu Damiana z policyjnego magazynu... Tymczasem Kajetan słyszy rozmowę Moniki - już wie, jak nazywa się dziewczyna, która oskarżyła jego ojca o gwałt. Kajtek i Fiona namierzają dziewczynę! Ola wciąż kocha Mariusza a Zduński... nie odpuszcza! Ola martwi się o męża po tym, jak stracił przytomność. Odwiedza go w mieszkaniu - Mariusz przekonuje żonę, że zażywa leki uspokajające przepisane przez lekarza. Mówi Oli, że dziś rozpoczyna terapię - będzie pracował nad sobą, żeby odzyskać ją i Alka. Jakiś czas później Czerski… odwołuje wizytę u terapeuty! Tymczasem Zduński ma miłą propozycję dla Oli i jej synka...

"Na Wspólnej" odc. 4214 - STRESZCZENIE szczegółowe (19 maja)

Kajetan dopada oszustkę, która wpakowała jego ojca do więzienia! Monika próbuje skontaktować się z Kajetanem, który nie dotarł do szkoły i nie odbiera telefonu. Tymczasem młody Cieślik dopada dziewczynę, która fałszywie oskarża Damiana o pedofilię! Monika dociera tam za późno - Kajetan szarpie dziewczynę i każe jej odwołać kłamstwa o jego ojcu! Wszystko to filmuje z satysfakcją Sandra - konkurentka Igora… Matka Brygidy chce okraść rodziców Remka! Brygida zdobywa namiar na dobrego onkologa dla ojca Remka - martwi ją, że ten nic sobie nie robi ze śmiertelnej choroby. Bo Bożydar z Mileną… świętują! Znalazł się kupiec na ich fabrykę kabanosów... Gdy matka Brygidy słyszy, że rodzice Remka balują w Warszawie, dogaduje się z przyjaciółką - chcą okraść willę Klusków! Czerski się stacza na dno a Ola szuka... normalności! Mariusza szuka matka - boi się, że synowi coś się stało. On tymczasem budzi się… w jakiejś piwnicy! Kiedy Otylia z Zimińskim docierają do mieszkania Czerskiego, ten wraca. Matka próbuje do niego dotrzeć i namawia go na wizytę u psychiatry - Mariusz wybucha totalnie i strasznie ją obraża! Tymczasem Ola z Alkiem korzysta z zaproszenia Zduńskiego!

"Na Wspólnej" odc. 4215 - STRESZCZENIE szczegółowe (20 maja)

Sandra zniszczy Igora i... Smolnego?! Sandra donosi Smolnemu, że Igor złamał wszystkie zasady dziennikarstwa - wystawił Cieślikom świadka oskarżenia. Teraz syn Damiana terroryzuje dziewczynę, którą skrzywdził senator-pedofil! Krzysztof jest w szoku. Na dodatek wpada wzburzony Gwiazda - o dziwo, właściciel gazety wie o wszystkim. Wyżywa się na Nowaku i… zawiesza go! Po pracy Krzysztof odwiedza Igora - muszą działać, bo Sandra może ich zniszczyć... Pętla na szyi Kaliny się zaciska! Kasia z Zakościelną dopadają Kamę - aktorkę, która zagrała na ślubie świadkową Kaliny. Przekonują kobietę, żeby wyznała prawdę zanim oszustka ją skrzywdzi! Tymczasem Kalina słyszy od Zakościelnego, że kontaktował się z Łukaszem. Spanikowana dzwoni do kochanka - kiedy widzi, że podsłuchuje ją Marysia, przestaje nad sobą panować! Kluskowie nie tylko oszukiwani ale i... okradzeni! Matka Brygidy udaje przejętą gdy słyszy, że włamano się do willi Klusków. Jolanta oddycha z ulgą słysząc, że… nie złapano złodzieja! Gdy Milena przyjeżdża do syna, Remigiusz w końcu decyduje się zapytać o śmiertelną chorobę ojca – Kluskowa jest w szoku. Nic o tym nie wie! Remek z matką pytają Bożydara o nowotwór. Klusek nie może uwierzyć w to, co przekazała im Jolanta. Czy to koniec krętactw matki Brygidy?!

"Na Wspólnej" odc. 4216 - STRESZCZENIE szczegółowe (21 maja)

Totalna chłosta na Kalinie - co na to Tadeusz?! Kalina celująco zdaje egzamin adwokacki - Tadeusz pęka z dumy! Zakościelny z żoną witają ich szampanem w kancelarii. Nagle konsternacja - wchodzą Darek i Kasia! A chwilę później... Kama! Aktorka obnaża wszystkie oszustwa Kaliny - ma nagrania, które to udowadniają! Kalina wie, że to jej koniec… Co na to wszystko Tadeusz?! Elizie wali się cały świat… Bogdan stara się namówić syna na powrót do żony. Jarek oznajmia mu, że… nie może patrzeć na Elizę! Podczas rozmowy z Olszewską Bergowie dowiadują się, że w razie rozwodu mogą stracić dzieci! Wieczorem Eliza otrzymuje kolejny cios - Bartek jest w szpitalu i ma stan przedzawałowy! Matka Brygidy wciąż na powierzchni... Milena podejrzewa, że Jolanta coś kręci - matka Brygidy przeprasza i przyznaje, że wymyśliła chorobę Bożydara. Ale zrobiła to dla nich - żeby ich syn Klusków i jej córka przenieśli się na wieś i przejęli ojcowiznę… Wieczorem Jolanta zostaje z wnuczką - wpada do niej Lucyna, która okradła willę Mileny i Bożydara. Kobieta przynosi skradzione łupy…

