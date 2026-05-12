Spanie w majtkach szkodzi zdrowiu? Ginekolodzy stawiają sprawę jasno

Odpowiednia bielizna ma kluczowe znaczenie dla kobiecego zdrowia intymnego, a sztuczne materiały często prowadzą do uciążliwych dolegliwości.

Specjaliści apelują o porzucenie nawyku spania w majtkach, podkreślając ryzyko przegrzania okolic intymnych i namnażania się patogenów.

Rezygnacja z bielizny na noc może przynieść ulgę, a dla pań przywiązanych do spania w majtkach kluczowy jest wybór naturalnych tkanin.

Ginekolodzy ostrzegają: spanie w bieliźnie sprzyja infekcjom

Codzienny wybór bielizny mocno rzutuje na kondycję zdrowotną kobiet. Niewłaściwie dobrane majtki często bywają głównym winowajcą nawracających infekcji dróg rodnych. Jeśli regularnie mierzysz się z podobnymi problemami, warto przyjrzeć się zawartości swojej szuflady. Ginekolodzy od lat przypominają, że sztuczne tkaniny to najgorszy z możliwych wyborów. Materiały syntetyczne blokują przepływ powietrza, tworząc cieplarniane warunki idealne dla grzybów i bakterii, które odpowiadają za stany zapalne i nieprzyjemne upławy. Ostatnio w środowisku medycznym coraz głośniej dyskutuje się także o kwestii nocnego odpoczynku. Czy spanie w majtkach to dobry pomysł?

"Nocą pozwólmy sobie na odrobinę swobody i oddechu dla okolic intymnych. Śpijmy bez bielizny. Dlaczego? Bielizna, zwłaszcza ta syntetyczna, utrudnia przepływ powietrza, zwiększa temperaturę, przez co sprzyja rozwojowi patogenów, zwłaszcza u kobiet, które mają do tego tendencję"

– wyjaśnia w rozmowie z medonet.pl lek. Barbara Karyta, ginekolożka.

Zdejmij majtki przed snem. Szybko poczujesz różnicę

Eksperci zachęcają, by na noc zrezygnować z majtek, co z pewnością korzystnie wpłynie na mikroflorę miejsc intymnych. Jeśli jednak spanie nago nie wchodzi w grę, niezwykle ważny jest dobór właściwego fasonu i dzianiny. Warto wybierać luźne modele, takie jak bawełniane, jedwabne czy bambusowe bokserki. Naturalne włókna pozwalają skórze oddychać i odprowadzają wilgoć, podczas gdy obcisłe stringi czy figi tylko potęgują ryzyko otarć i przegrzania.

"Nie nośmy ciasnych ubrań, a bieliznę dobierajmy przyjazną dla skóry, z naturalnych tkanin, jak bawełna czy jedwab. Oddychający materiał zapewni to, że okolice intymne pozostaną suche, zapobiegniemy też przegrzaniu i spoceniu."

– dodaje specjalistka.

