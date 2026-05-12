Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce? Poseł pyta ministra o kluczowe plany rządu

Poseł pyta, czy rząd planuje instalację nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na polskich drogach.

W interpelacji pojawiło się zapytanie o konkretne lokalizacje, w których miałyby stanąć nowe fotoradary.

Kluczowe jest również poznanie kryteriów, jakimi kieruje się resort przy wyborze miejsc do kontroli prędkości.

Poseł Grzegorz Macko chwali skuteczność odcinkowych pomiarów prędkości

W interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury poseł Grzegorz Macko ocenia odcinkowe pomiary prędkości jako jedno z najbardziej skutecznych narzędzi poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdaniem parlamentarzysty, liczne analizy potwierdzają, że ich stosowanie prowadzi do istotnego zmniejszenia liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych na kontrolowanych odcinkach.

Według posła, dalsza rozbudowa sieci takich urządzeń przyczyni się do jeszcze większej poprawy bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zwrócił się on do resortu z prośbą o przedstawienie szczegółowych planów rządu w tym zakresie.

Czy powstaną nowe fotoradary i gdzie mogą się ich spodziewać kierowcy?

Najważniejsze pytania postawione przez posła dotyczą przyszłości systemu. W swoim piśmie do ministra infrastruktury pyta on wprost, czy w najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie sieci odcinkowych pomiarów prędkości na terenie Polski.

Parlamentarzysta chce poznać również konkretne plany rządu. W związku z tym domaga się wskazania, na jakich dokładnie odcinkach dróg przewidywana jest instalacja nowych urządzeń kontrolujących prędkość.

Jakie kryteria decydują o lokalizacji i czy skuteczność systemu jest badana?

W interpelacji poruszono także kwestię transparentności całego procesu. Poseł Grzegorz Macko chce wiedzieć, jakie kryteria są brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla nowych odcinkowych pomiarów prędkości.

Ostatnie pytanie dotyczy efektywności już działającego systemu. Parlamentarzysta pyta, czy prowadzone są analizy porównawcze dotyczące skuteczności istniejących instalacji, co pozwoliłoby ocenić ich realny wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Poseł Grzegorz Macko skierował do ministra infrastruktury łącznie cztery pytania. Dotyczą one planów rozbudowy sieci odcinkowych pomiarów prędkości, potencjalnych lokalizacji nowych urządzeń, kryteriów ich wyboru oraz analizy skuteczności istniejącego systemu.