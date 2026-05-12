"Na sygnale", odcinek 909. Bezwzględny "Śmieszek" zyskuje sojusznika. Róża wychodzi z siebie

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 909, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu maja.
Na sygnale, odcinek 909 - streszczenie szczegółowe
Streszczenie 909. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Vicka tym razem trafia na młodego pacjenta, który ma objawy zawału, ale badania szybko wykazują, że u chorego doszło do rozwarstwienia aorty. A gdy ratownicy walczą o jego życie, kolega mężczyzny spada nagle z wysokości i zostaje pacjentem Britney oraz Romka. Tymczasem Piotr dochodzi po wypadku do siebie, cały czas wspierany przez Martynę. A Róża znów sprzecza się z Leonem - gdy odkrywa, że jej ukochany popiera hakera "Śmieszka".
"Na sygnale" odcinek 909 - premiera i emisja
909. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 20 maja 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.
"Na sygnale" - obsada
Scenariusz 909. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Andrzej Staszczyk a w obsadzie znaleźli się: Hubert Jarczak, Anna Wysocka - Jaworska, Adam Turczyk, Paulina Zwierz, Izydor Łobacz, Dariusz Wieteska, Monika Mazur, Adrianna Jagiełło i Julian Załuga.
"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu
Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:
- Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),
- Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),
- Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).