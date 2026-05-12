"Love Is Blind" wychodzi z telewizji do realnego świata. Wiemy, gdzie pojawią się specjalne kapsuły

"Love is Blind" zadebiutowało w Polsce. Poznaliśmy harmonogram

Ten popularny na całym świecie randkowy format telewizyjny opiera się na bardzo nietypowym założeniu. Twórcy show weryfikują, czy prawdziwe uczucie może narodzić się wyłącznie dzięki rozmowom przez ścianę. Biorący udział w eksperymencie single spędzają czas w odizolowanych pokojach i widzą swoich wybranków po raz pierwszy dopiero w momencie oświadczyn.

Premiera krajowej wersji show odbyła się 6 maja 2026 roku, z miejsca przyciągając przed ekrany tłumy widzów. Platforma streamingowa podzieliła sezon na kilka etapów, aby stopniować napięcie wokół budujących się więzi. W dniu premiery zadebiutowało pierwszych pięć odcinków, natomiast kolejne cztery epizody ukazujące pierwsze kryzysy pojawią się 13 maja 2026 roku. Ostateczne decyzje par oraz najbardziej przełomowe, pełne napięcia momenty zaplanowano z kolei na 20 maja 2026 roku w dziesiątej odsłonie serii.

Sezon zwieńczy jedenasty epizod specjalny, polegający na ponownym spotkaniu całej grupy. Uczestnicy opowiedzą w nim o swoich losach po zakończeniu nagrań i skonfrontują się z dawnymi partnerami oraz telewizyjną rzeczywistością. Twórcy nie zdradzili jeszcze oficjalnej daty premiery tego podsumowującego odcinka.

Prawdziwa bomba informacyjna dla fanów nie padła jednak z ekranów telewizorów, lecz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gospodarze polskiej edycji, czyli Andrzej Wrona oraz Zofia Zborowska-Wrona poinformowali o przeniesieniu telewizyjnych realiów bezpośrednio do życia codziennego. Zwykli ludzie dostaną szansę przetestowania mechanizmów znanych z hitowego show.

Warszawska Elektrownia Powiśle zorganizuje w maju specjalny event oparty na zasadach słynnego blind dating. Między 15 a 17 maja chętni skorzystają z wiernie odwzorowanych, całkowicie zabudowanych pokojów randkowych. Zgodnie z regułami programu, rozmówców oddzieli nieprzezroczysta przegroda, uniemożliwiająca wzrokową ocenę kandydata. Do dyspozycji singli pozostanie wyłącznie barwa głosu, wymiana poglądów oraz sposób prowadzenia konwersacji.

Zebrane w ten sposób informacje posłużą do podjęcia decyzji o ewentualnym rozwijaniu nowej relacji romantycznej, identycznie jak w telewizyjnym pierwowzorze. Stołeczne wydarzenie ma ostatecznie zweryfikować, czy odrzucenie popularnych aplikacji randkowych na rzecz oceny samego charakteru ma dziś rację bytu. Uczestnicy sprawdzą na własnej skórze, czy intymna rozmowa potrafi zbudować trwalszą więź niż atrakcyjny wygląd zewnętrzny.