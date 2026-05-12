Nie żyje Amelia z „Barw szczęścia”. Jakie będą losy jej postaci w serialu?

Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat

Zmarła Stanisława Celińska. Ceniona aktorka filmowa, teatralna i serialowa odeszła w wieku 79 lat. Tragiczne doniesienia o jej śmierci zostały potwierdzone przez środowisko artystyczne i osoby z jej najbliższego otoczenia. Szerszej publiczności była znana między innymi z lubianej roli Amelii w serialu „Barwy szczęścia”.

Ostatnie chwile Stanisławy Celińskiej w „Barwach szczęścia”

Wątek Amelii w „Barwach szczęścia” w 2025 roku zaczął być stopniowo wygaszany. Bohaterka nie dzieliła już dachu pod głową z synem i Karoliną, pojawiając się na ekranie sporadycznie. Ostatnim z kluczowych momentów z jej udziałem był odcinek 3237, który widzowie mogli zobaczyć 17 października 2025 roku. Amelia pocieszała w nim Karolinę zaniepokojoną decyzją Bruna o spędzeniu nocy u Bożeny na Mazurach. Przekonywała, że to właśnie Karolina jest dla niego najważniejsza. Ostatni raz postać pojawiła się w epizodycznej scenie w odcinku 3270, z 4 grudnia 2025 roku. Jej obecność w produkcji zakończyła się bez wyraźnego fabularnego domknięcia.

Twórcy „Barw szczęścia” o przyszłości postaci Amelii

Na razie nie podjęto oficjalnej decyzji o tym, jak scenarzyści rozwiążą problem braku Stanisławy Celińskiej w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”. Możliwe, że postać Amelii po prostu zniknie z ekranu, wspominana jedynie okazjonalnie przez bliskich. Innym rozpatrywanym, choć smutnym, scenariuszem jest uśmiercenie matki Bruna w serialowej rzeczywistości. Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, by przekonać się, jaką ścieżkę wybiorą twórcy produkcji.