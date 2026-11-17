„Barwy szczęścia” odcinek 3455. Komisarz Majak zabezpiecza nóż i wpada na nowy trop

W 3455. odcinku serialu „Barwy szczęścia” komisarz Majak skupi się na analizie śladów związanych z pobiciem Michała. Funkcjonariusz przejmie nóż, którym posłużono się w trakcie zdarzenia, co może całkowicie odmienić losy prowadzonego dochodzenia. Zatrzymany kurier konsekwentnie broni swojej niewinności i tłumaczy, że sam padł ofiarą agresji, a nie był stroną atakującą. Nowe dowody dają wreszcie realną nadzieję na potwierdzenie jego słów. Prowadzący sprawę policjant wpadnie także na trop osoby, która przyglądała się całemu zajściu. Śledztwo wykaże, że całą brutalną napaść na Michała widział bezdomny. Zeznania tego mężczyzny mogą pozwolić funkcjonariuszom na dokładne zrekonstruowanie przebiegu zdarzeń i wskazanie prawdziwego sprawcy ataku na kuriera. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż dotychczasowy splot niekorzystnych okoliczności doprowadził do aresztowania zupełnie niewinnego człowieka.

Natalia Zwoleńska walczy o uniewinnienie Michała w 3455. odcinku „Barw szczęścia”

Położenie aresztowanego Michała budzi u Natalii coraz większy niepokój. Przypomnijmy, że w 3449. odcinku „Barw szczęścia” kurier został zatrzymany przez policję i od razu wyznaczył Zwoleńską na swojego obrońcę. Choć zatrzymany od początku tłumaczył, że padł ofiarą napaści na tle rasistowskim, same jego słowa nie przekonały prowadzących sprawę funkcjonariuszy. W 3451. odcinku zdeterminowana prawniczka zwróciła się do Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki), prosząc go o wsparcie w poszukiwaniu dowodów niewinności klienta. Mecenas Zwoleńska nie zamierzała odpuszczać tej sprawy. Już w 3454. odcinku Natalia pokazała komisarzowi Majakowi lokalizację noża z miejsca ataku, domagając się od policjanta podjęcia pilnych działań. W nadchodzącym, kolejnym epizodzie śledczy oficjalnie zabezpieczy niebezpieczne narzędzie oraz odkryje obecność naocznego świadka. Te ustalenia pozwolą wreszcie skierować dochodzenie na zupełnie nowe tory. Zarówno odnaleziony nóż, jak i relacja bezdomnego mają szansę ujawnić prawdę o całym zajściu. To z kolei da Natalii solidne podstawy, by wierzyć w szybkie opuszczenie aresztu przez jej klienta.

Kiedy oglądać 3455. odcinek „Barw szczęścia”? Data i godzina emisji w TVP2

Widzowie mogą śledzić nowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w stacji TVP2. Telewizyjną premierę 3455. odcinka zaplanowano na piątek, 4 grudnia 2026 roku. Po zakończeniu emisji na tradycyjnej antenie, wszystkie odsłony produkcji trafiają również do sieci i są udostępniane na platformie TVP VOD.

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