„Barwy szczęścia” odcinek 3460. Celina i Łukasz w roli fałszywych narzeczonych

W nadchodzącym 3460. odcinku serialu „Barwy szczęścia” na Celinę i Łukasza czeka aktorskie wyzwanie. Majętny gość hotelu należącego do Stańskich, Bolesławski, powierzy im zadanie polegające na udawaniu zakochanych narzeczonych w salonie sukien ślubnych. Wiarygodne odegranie tej scenki nie powinno sprawić im większych trudności, zwłaszcza że oboje całkiem niedawno sami brali ślub. Cały plan stanie jednak pod znakiem zapytania, kiedy w tym samym miejscu niespodziewanie zjawi się Weronika. Ta nagła konfrontacja postawi bohaterów w bardzo niezręcznej sytuacji i zagrozi powodzeniu całej tajnej akcji. Pozostaje pytanie, czy zdołają utrzymać pozory i ukryć fakt, że wykonują jedynie opłacone zadanie.

Tajemnicze zlecenie Bolesławskiego w 3460. odcinku „Barw szczęścia”

Postać zleceniodawcy nie pojawia się w życiu bohaterów bez powodu. Bolesławski, będący zamożnym klientem hotelu Stańskich, zaznaczył swoją obecność przy okazji wątku Karoliny już w 3451. odcinku „Barw szczęścia”. Wtedy to kobieta odebrała od niego zaskakujący telefon, co szybko postanowiła przekuć w narzędzie do szantażu. Niedługo potem, bo w 3457. epizodzie, spór Stańskiej z Brunem sięgnął zenitu. Bohaterka wystartowała z własną działalnością i tym samym przejęła najważniejszego kontrahenta swojego męża. Teraz ten sam biznesmen angażuje Celinę oraz Łukasza w sekretną akcję w salonie ślubnym. Z opisu 3460. odcinka nie wynika jednak, kto dokładnie ma być obiektem ich obserwacji ani co mężczyzna chce w ten sposób osiągnąć.

Kiedy oglądać 3460. odcinek serialu „Barwy szczęścia”? Data i godzina emisji

Nowe odsłony produkcji „Barwy szczęścia” trafiają na antenę stacji TVP2 regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Telewizyjna premiera 3460. odcinka została zaplanowana na piątek, 11 grudnia 2026 roku. Widzowie, którzy przegapią emisję, mogą nadrobić zaległości w internecie, ponieważ wszystkie wyemitowane epizody trafiają również do oferty serwisu TVP VOD.

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