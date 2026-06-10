"Każdy kolejny rok". 2. sezon powstanie? Twórczynie postawiły sprawę jasno

"Każdy kolejny rok" (ang. "Every Year After") to coś w sam raz dla miłośników seriali młodzieżowych pokroju "Tego lata stałam się piękna", "Off Campus" i "Byliśmy łgarzami". Prime Video kontynuuje swą przygodę z adaptacjami BookTokowych hitów i robi do naprawdę dobrze. Pytanie tylko, jak długo potrwa nasza przygoda z mieszkańcami Barry's Bay? W końcu materiału na drugi sezon nie brakuje.

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"Każdy kolejny rok" - fabuła

Akcja rozgrywa się w wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, w którym para przyjaciół spędza każde wakacje. Relacja Percy (Sadie Soverall) i Sama (Matt Cornett) z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż wreszcie zostaje przerwana na lata. Wtem jednak Percy zmuszona jest porzucić swe wielkomiejskie życie i zmierzyć się z demonami przeszłości. Czy ponowne spotkanie z ukochanym udowodni, że prawdziwa miłość pokona wszystko, nawet największe wewnętrzne demony i traumy?

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"Każdy kolejny rok" - 2. sezon powstanie?

Przy okazji premiery "Każdego kolejnego roku" w Prime Video miałam przyjemność zamienić kilka słów z showrunnerką Amy B. Harris oraz autorką literackiego pierwowzoru, Carley Fortune. Obie panie są wyraźnie zadowolone ze współpracy i chciałyby ją kontynuować. A tak się pięknie składa, że książka "Każdy kolejny rok" doczekała się kontynuacji w postaci powieści "Tamto złote lato" (ang. "One Golden Summer"). Zapytałam więc, czy Amy i Carley chciałyby nakręcić drugi sezon będący jej adaptacją.

Tak, zdecydowanie. Liczymy na to. To nasze marzenie, by móc kontynuować tę historię z nową opowieścią - usłyszałam w odpowiedzi.

"Każdy kolejny rok" - o czym byłby 2. sezon?

Sprawa wygląda więc następująco: jeśli "Każdy kolejny rok" obejrzy się dostatecznie dobrze (tj. przyciągnie odpowiednio dużą publikę) i Prime Video da zielone światło na realizację nowych odcinków, Amy B. Harris i Carley Fortune chętnie drugi sezon nakręcą. "Tamto złote lato" zostało zresztą delikatne zajawione w finale pierwszego sezonu, gdy Charlie Florek dostrzega w biurze swojego szefa zdjęcie, na którym widnieje on, Sam i Percy. W oficjalnym opisie fabuły książki czytamy:

"Nad jeziorem dzieją się dobre rzeczy" - lubi powtarzać Nan. To właśnie tam, w małym domku nad wodą, Alice i jej babcia spędziły niezapomniane lato. Dziewczyna miała siedemnaście lat, gdy uchwyciła w kadrze trzech roześmianych nastolatków w żółtej motorówce. Wciąż pamięta tamten dzień, choć wtedy jeszcze nie wiedziała, że to jedno zdjęcie na zawsze odmieni jej życie. Dziś Alice chowa się za obiektywem, to inni mają błyszczeć. Ale ostatnio coraz częściej czuje, że potrzebuje odmiany. Kiedy po niefortunnym upadku Nan wymaga opieki, Alice wraca do Barry's Bay, by w tym magicznym miejscu spędzić z babcią jeszcze jedno lato. Nie spodziewa się jednak, że spokój jeziora zmąci znany jej dźwięk. Żółta motorówka wraca, a za jej sterem siedzi Charlie Florek - ten sam chłopak, którego sfotografowała przed laty. Teraz jest mężczyzną - pewnym siebie, czarującym i niebezpiecznie bliskim. Pod gwiaździstym niebem i wśród ciepłych fal wspomnień Alice jest szczęśliwa. Ale zaczyna się martwić o swoje serce. Zawsze widziała ludzi takimi, jacy są - dlatego jest tak dobra w tym, co robi. Ale nigdy nie spotkała kogoś, kto patrzy i widzi tylko ją [za: wydawnictwo Czwarta Strona].

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"Każdy kolejny rok" - obsada. Kto jest kim w serialu Prime Video?

Główne role w "Każdym kolejnym roku" kreują Sadie Soverall ("Saltburn") jako Persephone "Percy" Fraser oraz Matt Cornett ("High School Musical: Serial") jako Sam Florek, a w obsadzie znaleźli się również m.in.:

Aurora Perrineau ("Kaos") jako Chantal,

Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx") jako Delilah,

Michael Bradway ("Naznaczeni") jako Charlie Florek,

Joseph Chiu ("Motorheads") jako Jordie,

Elisha Cuthbert ("Dom woskowych ciał") jako Sue Florek,

Robyn Ross ("Riverdale") jako Diane Fraser,

William Wilder ("Nie ten Paryż") jako Jake.