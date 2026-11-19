Wpierw poznaliśmy historię Katniss (Jennifer Lawrence) i Peety (Josh Hutcherson), następnie cofnęliśmy się do czasów młodości Coriolanusa Snowa (Tom Blyth), a teraz nadszedł czas na Haymitcha. "Wschód słońca w dniu dożynek" nakreśla nam losy młodego ulubieńca widzów, którego w głównej serii grał Woody Harrelson, teraz zaś pałeczkę przejmuje Joseph Zada.

"Wschód słońca w dniu dożynek". Rozmawiamy z gwiazdami nowych "Igrzysk śmierci" | Wywiad Eska

To już trzecie pokolenie "Igrzysk śmierci". Joseph Zada o porównaniach do swych poprzedników

Młody aktor mierzy się nie tylko do porównaniami do samego Harrelsona, ale również Toma Blytha i Jennifer Lawrence, którzy dotąd służyli nam za protagonistów. Co więcej, mówi się nawet, że Haymitch bardzo przypomina Katniss, tylko miał po prostu mniej szczęścia. Zapytała Josepha czy świadomość, że jego bohater dzieli tak wiele podobieństw z dotychczasowymi ulubieńcami widzów był dlań ułatwieniem czy raczej utrudnieniem.

- Dla mnie było to ułatwienie, ponieważ w tych filmach ma się do dyspozycji mnóstwo wspaniałych odniesień. Można czerpać z tamtych postaci i kreacji aktorskich, a następnie próbować połączyć to wszystko w coś własnego - usłyszałam w odpowiedzi.

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"Zależało mi na tym, aby Haymitch nie wydawał się głupi"

Historia Haymitcha rozdziera serce i bez wątpienia możemy uznać go za najbardziej tragiczną postać w całych "Igrzyskach śmierci". Starcie z machiną Kapitolu, zabójczą areną oraz gniewem prezydenta Snowa (tym razem granego przez Ralpha Fiennesa) skończyło się dla 16-letniego wówczas Abernathy'ego serią ciosów, po których mało kto by się podniósł. Joseph Zada wyznał mi, jak ważne było dla niego odpowiednie przedstawienie losów Haymitcha - chciał, by był bohaterem tragicznym, lecz nie z własnej winy.

- Zależało mi przede wszystkim na tym, aby Haymitch nie wydawał się głupi. Aby to, co go spotyka, nie było czymś, co dzieje się całkowicie poza jego kontrolą i czego kompletnie nie przewidział. Można powiedzieć, że on stara się przewidywać bieg wydarzeń i próbować nad nimi zapanować, tyle że mu się to nie udaje. Nie jest więc tak, że po prostu biernie pozwala, aby spotkał go taki, a nie inny los - skwitował.

Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do polskich kin już 20 listopada. Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, a w obsadzie znaleźli się również McKenna Grace jako Maysilee Donner, Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

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