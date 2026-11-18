Czego nauczą widzów nowe "Igrzyska śmierci"? Joseph Zada o sile swego bohatera

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to opowieść o walce z opresyjnym systemem, sile nadziei, hartu ducha i odwagi, a także obnażenie mechanizmów działania propagandy i manipulacji mediów. W fabuły znajduje się młodziutki Haymitch Abernathy (tu grany przez piekielnie utalentowanego Josepha Zadę), który walczy ze wszystkich sił, lecz tych ostatecznie mu brakuje. A przynajmniej tak mu się początkowo wydaje. - Chciałbym, aby ludzie zapamiętali, że Haymitch walczył tak długo, jak tylko mógł. Bez względu na okoliczności. Jego wytrwałość oraz walka o bliskich - to właśnie chciałbym, żeby z tego wynieśli - mówi w naszej rozmowie Joseph Zada.

"Wschód słońca w dniu dożynek". Rozmawiamy z gwiazdami nowych "Igrzysk śmierci" | Wywiad Eska

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje "Wschodu słońca w dniu dożynek" i choć sama przyznaję, że filmowi daleko do ideału (o czym przeczytacie w mojej recenzji), w pełni zgadzam się z krytyką głosów jakoby "Igrzyska śmierci" nie miały nam już nic ciekawego do powiedzenia (nie będę rzucać nazwiskami, ale jedna ze skandalicznie ignoranckich recenzji poniosła się już viralem). To mądra historia z przekazem, dostosowana do głównego odbiorcy (nie zapominajmy, że jest to przecież młodzieżówka).

Autor: Forum Film Poland/ Materiały prasowe

Maysilee Donner może stać się ikoną. McKenna Grace wskazuje, co chciała przekazać widzom

Wiele młodych kobiet będzie mogło przejrzeć się w postaci Maysilee Donner, świetnie zagranej przez McKennę Grace. Trybutka z 12 Dystryktu sprawia wrażenie naburmuszonej paniusi, z czasem jednak przekonujemy się, że jej próżność jest tylko pozorna, a upór stanowi formę buntu. Maysilee wiedziała, że prawdopodobnie przyjdzie jej zginąć na arenie, postanowiła jednak, że umrze z podniesionym czołem, bo życie mogą jej odebrać, ale godności jej nie pozbawią. Jest to postać pełna gniewu i frustracji, która nie kryje się ze swą pogardą dla okrutnego i odklejonego Kapitolu, a jednocześnie potrafi okazać czułość i empatię, gdy wie, że ktoś w danej chwili jej potrzebuje.

- Myślę, że jeśli chodzi o postać Maysilee, chciałabym, aby odbiorcy, a zwłaszcza młode kobiety, wynieśli z niej następujące przesłanie: to w porządku zajmować przestrzeń, głośno mówić o swoich przekonaniach i potrzebach, a także odczuwać gniew, nawet bardzo silny. W porządku jest też stawać w obronie tego, w co się wierzy. A wszystko to można robić, zachowując jednocześnie życzliwość. Można prowadzić dialog, bronić swoich racji, zabierać głos i nie bać się zajmować przestrzeni, a przy tym pozostać miłą osobą. Te dwie rzeczy mogą ze sobą współistnieć - przyznaje McKenna Grace, która wielokrotnie już udowodniła, jak doskonale rozumie są bohaterkę i rolę, jaką może ona odegrać w życiu młodych widzów.

CZYTAJ TEŻ: Będą kolejne "Igrzyska śmierci"? Suzanne Collins dała fanom nadzieję na nową książkę

Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do kin już 20 listopada. Za reżyserię odpowiada Francis Lawrance, związany z serią od czasu "W pierścieniu ognia", a w obsadzie znaleźli się również m.in. Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

CZYTAJ TEŻ: Jennifer Lawrence o powrocie do roli Katniss. Zaspoilerowała nowe "Igrzyska śmierci"