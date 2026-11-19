„M jak miłość”: Aneta, Olek i Kama bawią się na kolejnym ślubie

W nadchodzących odcinkach „M jak miłość” rodzina Chodakowskich wreszcie odetchnie po serii ostatnich dramatów. Widzowie będą pamiętali zatrzymanie Olka po zabójstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), którego dopuścił się Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Równie trudny czas będzie przeżywała Kama, mierząc się z falą hejtu wymierzoną w jej biznes, odpływem klientek oraz żądaniem wypłaty odszkodowania, za czym stała Domańska (Katarzyna Dąbrowska). Teraz jednak zła passa minie, a los uśmiechnie się szczególnie do Olka i Kamy.

W nowych odsłonach „M jak miłość” wspomniana dwójka oraz Aneta będą głównymi gwiazdami wśród gości na kolejnym weselu u Chodakowskich. Ponieważ wszyscy troje własne śluby mają już dawno za sobą, teraz nadszedł czas na świętowanie szczęścia innych bohaterów. Pozostaje pytanie, kto tym razem zdecyduje się na formalizację związku.

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Michalina Sosna pokazała kulisy ślubu w „M jak miłość”. Kto pojawi się na ceremonii?

Odtwórczyni roli Kamy, Michalina Sosna, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z planu „M jak miłość”, które udostępniono również na oficjalnym profilu produkcji oraz kontach innych aktorów. Pierwsza fotografia prezentuje ubraną odświętnie Kamę w towarzystwie Olka i Anety. Na następnych kadrach Chodakowska pozuje ze swoją siostrą Anią (Alina Szczegielniak) i stryjem Erwinem (Andrzej Dopierała), a także ze swoją współpracowniczką Pauliną (Maria Wieczorek).

Kolejne materiały ukazują wnętrza Urzędu Stanu Cywilnego, w którym przebywają Kama i Aneta, otoczone naręczami kwiatów oraz prezentami. Nie zabrakło też tradycyjnego zdjęcia w windzie z udziałem pielęgniarki Tereski, pracującej w klinice zaprzyjaźnionego małżeństwa Chodakowskich, oraz samego pana młodego. Tożsamość bohatera biorącego ślub w nowych odcinkach „M jak miłość” wzbudza ogromne zainteresowanie.

Nowy aktor Daniel Malchar w „M jak miłość”. Kto zostanie panną młodą?

Fotografie z planu „M jak miłość” zdradzają, że w postać pana młodego wcieli się nowy aktor, Daniel Malchar. Na ten moment produkcja nie ujawnia szczegółów dotyczących jego bohatera ani tożsamości panny młodej. Niewykluczone jednak, że niespodziewana obecność siostry Kamy oraz jej stryja będzie mieć bezpośredni związek z tą ceremonią.

Domysły te podsyca zawartość prywatnego profilu instagramowego nowego aktora „M jak miłość”, gdzie można znaleźć jego wspólne zdjęcia z Aliną Szczegielniak. Rodzi to spekulacje, czy aktorzy stworzą parę również na ekranie, zwłaszcza że serialowa Ania wspominała niedawno siostrze o swojej nowej miłości.

Istnieje też możliwość, że zbieżność ta jest przypadkowa, a u boku nowego bohatera stanie zupełnie inna kobieta, co wiązałoby się z obecną na uroczystości pielęgniarką Tereską lub rozwodzącą się Pauliną, która również widnieje na relacjach Kamy. Rozwiązanie tej zagadki przyniosą nadchodzące odcinki „M jak miłość”.