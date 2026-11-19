Wyrzuty sumienia Jakuba po aresztowaniu Olka w 1960 odcinku „M jak miłość”

Ukrywanie tajemnicy byłej żony stanie się dla Jakuba w 1960 odcinku „M jak miłość” zbyt dużym ciężarem, który uniemożliwi mu normalne życie i zacznie niszczyć go od wewnątrz. Detektywa będą dręczyć ogromne wyrzuty sumienia względem niesłusznie aresztowanego Olka. Choć lekarz nie miał żadnego udziału w zabójstwie Sowińskiego, zgromadzone w sprawie dowody będą wskazywać na jego winę.

W tej sytuacji w 1960 odcinku „M jak miłość” jedynym ratunkiem dla zatrzymanego będzie ujawnienie romansu Kasi z Aleksandrem, o którym Jakub doskonale będzie wiedział. Spełniając prośbę byłej żony, detektyw zachował te informacje dla siebie. Narastający stres sprawi jednak, że Karski przestanie radzić sobie z ciężarem tajemnicy, co szybko zauważy zmartwiona jego stanem Martyna.

- „Obiecałam Kaśce, że nikt się nie dowie” – wyzna partnerce Jakub, który początkowo także przed nią próbował zataić prawdę.

- „Kaśce?” – zareaguje z oburzeniem Martyna.

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Martyna namówi Karskiego do wyznania prawdy Marcinowi w 1960 odcinku „M jak miłość”

W 1960 odcinku „M jak miłość” pogubiony detektyw wreszcie otworzy się przed obecną partnerką i opowie jej o swoich rozterkach, ponieważ sam nie będzie potrafił znaleźć wyjścia z tej trudnej sytuacji.

- „Tak. Kiedy zniknął Sowiński, jego siostra miała poważne obawy, że stało mu się coś złego. Poprosiła o pomoc Olka. Olek zgłosił się z tym do nas. Przeszukałem dom Sowińskiego i znalazłem tam naszyjnik Kaśki. Wiem, że należał do niej, bo ja sam go jej dałem. Kiedy ją o to zapytałem, zareagowała bardzo nerwowo, zaczęła się plątać. W końcu poprosiła mnie, żebym nikomu nic nie mówił” – wyjaśni ukochanej Karski.

- „Kaśka spotkała się z Sowińskim?” – zapyta zaskoczona Wysocka.

- „Tak podejrzewam. Na pewno była. Bywała u niego w domu. Wiem, jak to wygląda… Nie powiedziałem nic Marcinowi i teraz fatalnie się z tym czuję, bo jego brat siedzi w areszcie i jest podejrzewany o zabójstwo. Powiązanie Kaśki z Sowińskim to jest zupełne trop i boję się…, gdzie nas to jeszcze może doprowadzić. Zwłaszcza, że Kaśka zniknęła. Dlatego od kilku dni budzę się o świcie i zastanawiam, co mam robić i dotąd nic mądrego nie przyszło mi do głowy” – przyzna szczerze Jakub.

Słuchająca tych wyznań Martyna w 1960 odcinku „M jak miłość” zachowa trzeźwy osąd sytuacji. Wysocka dojdzie do wniosku, że dla ratowania niewinnego Olka Karski musi wydać byłą żonę przed Marcinem. Argumenty przedstawione przez lekarkę ostatecznie przekonają wahającego się detektywa.

- „Chronisz Kaśkę, to jest naturalne. Ale na dłuższą metę to się nie uda. Ta sytuacja jest tak zabagniona. Pojawiło się tyle kłamstw i sekretów, że… trzeba to jakoś przeciąć. Oczywiście decyzja należy do ciebie, no ale… jeżeli powiązanie Kasi z Sowińskim może rzucić światło na tą sprawę, to…” – powie Martyna, a Jakub natychmiast dokończy jej myśl: - „To Marcin powinien poznać prawdę.”

Jakub wyda Kasię przed Marcinem w 1960 odcinku „M jak miłość”

Pod wpływem tej rozmowy w 1960 odcinku „M jak miłość” Karski podejmie ostateczną decyzję o wyjawieniu prawdy przyjacielowi. Chociaż tuż po podwiezieniu przez Martynę pod budynek agencji będzie jeszcze przez chwilę próbował chronić byłą żonę, finalnie przekaże Chodakowskiemu wszystkie ustalenia.

Przełom nastąpi tym łatwiej, że w 1960 odcinku „M jak miłość” na wieść o zatrzymaniu Olka sama Kasia zwolni byłego męża z tajemnicy. Posiadając jej wyraźną zgodę, Jakub wyzbędzie się wszelkich oporów i postąpi zgodnie z własnym sumieniem.

Kiedy oglądać 1960 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data emisji

Telewizyjną premierę 1960 odcinka „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.