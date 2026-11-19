Manipulacje Elżbiety w 1960 odcinku „M jak miłość”. Kama da się nabrać

W 1960 odcinku „M jak miłość” wizyta Anety w salonie Kamy zbiegnie się w czasie z obecnością Elżbiety. Chodakowska wyjdzie z inicjatywą ugoszczenia obu pań i rzuci pomysł zorganizowania wspólnej „stypy”, jednak Domańska błyskawicznie odrzuci tę propozycję. Zanim pani prezes pośpiesznie opuści lokal, odegra przed żoną Marcina fałszywą scenę wsparcia, a niczego nieświadoma właścicielka salonu weźmie jej słowa za dobrą monetę.

- „Nie, ja przepraszam. Wpadłam naprawdę dosłownie tylko na chwilę. Mam jeszcze sporo pracy. Chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś się trzymała i nie przejmowała tym, co ludzie mówią. Do widzenia” – rzuci na odchodne kłamliwie Domańska, po czym szybko wyjdzie.

- „No co? To w sumie miłe chyba nie? Że tak, wspiera?” – oceni sytuację Kama.

Zupełnie inaczej zachowanie to odbierze druga z Chodakowskich, której w 1960 odcinku „M jak miłość” ta krótka obserwacja wystarczy do właściwej oceny Elżbiety. Aneta świetnie rozpoznaje tego rodzaju ludzi, dlatego bez wahania zdecyduje się ostrzec szwagierkę przed fałszywą znajomą.

- „No tak, wiesz. Miło, niemiło. Znam ten typ. Ona niczego nie robi bezinteresownie. Wiesz, miałam parę takich koleżanek, co tutaj buzi, buzi, a jak tylko się odwrócisz, to nóż w plecy” – wyjaśni jej szczerze Aneta.

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„M jak miłość”, odcinek 1960. Chodakowska zignoruje ostrzeżenia Anety

Mimo tych przestróg, w 1960 odcinku „M jak miłość” Kama uzna słowa szwagierki za przesadzone i kompletnie im nie uwierzy. Chodakowska będzie już wówczas mocno zmanipulowana przez Elżbietę, która celowo zmieniła swoje nastawienie. Aneta bezbłędnie wyczuje, że nagła życzliwość Domańskiej ma jedynie uśpić czujność Kamy i doprowadzić do jej całkowitego zniszczenia.

- „E, chyba trochę przesadzasz” – odpowie naiwnie Kama.

- „Może przesadzam. Ja ci tylko mówię, żebyś była czujna” – poradzi jej w odpowiedzi Aneta.

Te sugestie w 1960 odcinku „M jak miłość” nie skłonią jednak Chodakowskiej do żadnych refleksji. Kobieta wciąż będzie bezgranicznie ufać mającej nieczyste zamiary Domańskiej. Odrzuci tym samym szczerą troskę Anety, która naprawdę będzie chciała wyciągnąć ją z kryzysu i ochronić przed kłopotami.

Intryga Elżbiety w 1960 odcinku „M jak miłość”. Domańska zniszczy Kamę?

Pozostaje pytanie, czy w kolejnych odsłonach „M jak miłość” Kama wreszcie dostrzeże prawdę i zrozumie, że to właśnie Elżbieta działa na jej niekorzyść. Istnieje duże ryzyko, że Chodakowska nie wyzwoli się spod tego wpływu, a Domańska doprowadzi swój plan zniszczenia jej do samego końca. Sytuacja jest tym groźniejsza, że Elżbieta zablokuje próbę wycofania się Lilki (Monika Sznajder) i nadal będzie knuć za plecami żony Marcina.

Kiedy oglądać 1960 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjna premiera 1960 odcinka „M jak miłość” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.