Jeden z największych hitów BookToka trafi na ekran. Niestety nie mam dobrych wieści

Prime Video przejęło ostatnio pałeczkę po legendarnym The CW, które w latach 2000-2015 słynęło z teen dram i najróżniejszych romansideł. Gdy czasy "Plotkary" i "Pamiętników wampirów" przeminęły, ktoś w Prime wpadł na pomysł, by wypełnić tę niszę adaptując wszystkie BookTokowe książki, jakie wpadną im w ręce. Ukręcili z tego niezły biznes - "Trylogia winnych", "Maxton Hall", "Tego lata stałam się piękna" i "Off Campus" to ogromne hity - a i widzowie nie narzekają, bo ktoś w tym Primie naprawdę umie w romansidła. W przeciwieństwie do Netflixa, który ma tyle wyczucia, że zazwyczaj przypomina słonia w składzie porcelany i jego udane adaptacje książek, czy romanse, mogłabym policzyć na palcach jednej ręki.

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Netflix zekranizuje "Twisted Love". Wydał na to sporo kasy

A tak się składa, że Netflix położył przysłowiową łapę na jednym z największych przebojów BookToka, czyli serii Any Huang. "Twisted Love" i jej kontynuacje "Twisted Games", "Twisted Hate" i "Twisted Lies") to młodzieżowe romanse oparte na najpopularniejszych motywach (zakazany romans, enemies to lovers itp.), które są nieco pikantniejsze niż przeciętne młodzieżowe romanse, zatem Netflix jako docelowa platforma naprawdę nie brzmi tu obiecująco, a już zdecydowanie mniej niż sprawdzone i doświadczone Prime Video.

Wiemy, że Ana Huang jest zaangażowana w produkcję i w rozmowie z Variety zapowiedziała, że obsada składać się będzie z "nowych twarzy" i, jak na adaptację przystało, możemy spodziewać się zmian w fabule. Ujawniono również, że Netflix wydał na prawa do "Twisted Love" aż siedmiocyfrową kwotę.

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"Twisted Love" - o czym opowiada książka?

Seria zapoczątkowana przez "Twisted Love" opowiada o czterech przyjaciółkach - Avie, Bridget, Jules i Stelli - które po kolei zaliczają burzliwe relacje miłosne. Książki sprzedały się w kilkunastu milionach egzemplarzy, a hashtag #twistedseries przekroczył na TikToku barierę 2 miliardów wyświetleń. W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Alex Volkov to diabeł ukryty pod maską anioła. Dręczy go klątwa przeszłości, od której nie może uciec. Napędzany tragedią oraz bezwzględnymi dążeniami do sukcesu i zemsty, nie pozwala sobie na to, by zawładnęła nim miłość. Gdy zostaje zmuszony do zaopiekowania się siostrą swojego najlepszego przyjaciela, rodzą się w nim nieznane dotąd uczucia. Wewnętrzny lód jego serca: pęka, topnieje, płonie ogniem, który może strawić znany mu świat. Ava Chen jest wolną duszą nękaną przez koszmary z dzieciństwa, którego nie pamięta. Pomimo trudnej przeszłości nigdy nie przestała dostrzegać piękna świata… nawet w spowitym lodową powłoką sercu mężczyzny, którego nie powinna pożądać. Najlepszego przyjaciela jej brata. Jej sąsiada. Jej wybawienia i zguby. Ich miłość nigdy nie może się wydarzyć - ale jeśli się wydarzy, może ujawnić sekrety, które zniszczą nie tylko ich oboje, ale i… wszystko, co dla nich ważne. [za: wydawnictwo Czwarta Strona]

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