Jan Holoubek znów opowie nam o jednej z najgłośniejszych afer kryminalnych w Polsce. Serial "Skóry" zmierza do Netflixa

Po sukcesie "Wielkiej wody" i "Heweliusza" Jan Holoubek i Kasper Bajon ponownie sięgają po historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, by opowiedzieć o ludzkich wyborach i ich konsekwencjach. Skóry to historia o niepohamowanej chciwości, brutalnie wykorzystanym zaufaniu i zbrodni, która staje się codziennością. O ludziach przekraczających kolejne granice i instytucjach, które zawodzą tych, których miały chronić.

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"Skóry" - o czym opowie nowy serial Jana Holoubka i Kaspra Bajona dla Netflixa?

Głównym bohaterem serialu jest Bundzior - postać fikcyjna, stworzona na potrzeby tej opowieści. Były więzień i niespełniony zapaśnik rozpoczyna pracę w łódzkim pogotowiu. Nowe zajęcie wprowadza go w świat, w którym śmierć pacjenta przynosi zarobek, a przyjazd karetki nie zawsze oznacza ratunek. Wciągnięty w sieć korupcji i bezwzględnych układów, Bundzior staje przed wyborem: dalej czerpać zyski z procederu czy zaryzykować wszystko, by ujawnić prawdę?

– Interesuje nas, jak chciwość może popchnąć człowieka do zbrodni. Co kierowało tymi ludźmi? Dlaczego nie umieli powiedzieć „dość”, nawet gdy ceną było ludzkie życie? Pragnienie szybkiego zysku, oczekiwanie natychmiastowych efektów - to przecież postawy, które rozpoznajemy także dziś – tłumaczy Kasper Bajon, reżyser i scenarzysta "Skór".

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– To nie tylko jedna z najgłośniejszych afer kryminalnych we współczesnej historii Polski, ale także skrajny przykład moralnego upadku służby publicznej. Mimo to mam poczucie, że ta historia wciąż nie została w pełni opowiedziana. Trudno objąć jej skalę i zrozumieć, jak mogło do niej dojść. Wierzę jednak, że powrót do niej może być próbą rozliczenia się z przeszłością i oddania hołdu zarówno tym, którzy niewinnie stracili życie, jak i tym, którzy przez lata cierpieli z powodu tego bestialstwa. Naszym zadaniem jest również pokazać szerszy kontekst społeczno-ekonomiczny czasu transformacji, który nie jest bez znaczenia w kontekście tej zbrodni – mówi Jan Holoubek, reżyser serialu.

W 2002 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło, że pracownicy pogotowia sprzedawali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. Z czasem na jaw wyszła jeszcze bardziej przerażająca prawda: niektórzy z nich, zamiast ratować życie, celowo doprowadzali do śmierci chorych.

Jednym z konsultantów podczas prac nad scenariuszem był Tomasz Patora, autor reportażu "Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu" (na podstawie którego nakręcono już doceniony przez krytyków serial dokumentalny, który obejrzycie w HBO Max). Choć serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, pozostaje opowieścią fabularną i autorską wizją twórców, a nie reporterską rekonstrukcją sprawy.

– Nie wierzę w prosty podział na ludzi dobrych i złych ani w to, że ktoś jest z góry predestynowany do zbrodni. Interesuje mnie, na ile odpowiadamy za własne decyzje, a na ile kształtują je okoliczności. Fikcyjni bohaterowie pozwalają nam pokazać te dylematy w bardziej uniwersalny sposób – wyjaśnia Kasper Bajon.

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"Skóry" - premiera w Netflixie

Sześcioodcinkowy serial reżyserują Jan Holoubek oraz Kasper Bajon, który jest także jednym z autorów scenariusza. Za produkcję odpowiada Fremantle Polska. Zdjęcia potrwają do kwietnia 2027 roku w Łodzi, Warszawie i na Śląsku. Premiera "Skór" w 2028 roku w Netflixie. (informacja prasowa)