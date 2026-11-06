„Dziedzictwo” odc. 1067 - streszczenie

Sinan i Aynur spędzą miłe chwile na podziwianiu Stambułu, ale radosny nastrój pryśnie po wyznaniu mężczyzny. Prawnik przyzna, że ze względu na własne sumienie przekazał prokuratorowi zakrwawiony nóż obciążający kobietę. Aynur poczuje się zdradzona, bo Sinan zataił przed nią fakt odnalezienia narzędzia zbrodni. W tym samym czasie Pelin podstępem wywabi Nanę w ustronne miejsce. Tam bohaterka zostanie porwana przez ludzi Atakana, który zamierza wykorzystać ją jako kartę przetargową w celu odzyskania siostry.

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„Dziedzictwo” odc. 1068 - streszczenie

Zniknięcie Nany wywoła ogromny niepokój wśród domowników, a gdy Atakan skontaktuje się z Poyrazem i przyzna do porwania, mężczyzna wpadnie w furię. Choć Poyraz poprosi o pomoc Rustema, szybko wyjdzie na jaw, że porywacz przygotował sobie solidne alibi. Sinan odwiedzi Aynur, aby wyjaśnić motywy swojego działania i pomóc jej psychicznie przygotować się na pobyt w areszcie śledczym. Atakan pozwoli Poyrazowi na krótką rozmowę telefoniczną z uwięzioną Naną, mając nadzieję, że jej strach złamie opór bliskich. Kobieta jednak po raz kolejny wykaże się niezwykłą odwagą i nie ugnie się przed żądaniami przestępcy.

„Dziedzictwo” odc. 1069 - streszczenie

Prokurator Baran zaangażuje w śledztwo Czarną oraz Ibrahima, dzięki czemu zyska pewność, że Aynur padła ofiarą spisku. Obiektywizm Sinana oraz wyniki jego pracy zaimponują Baranowi, który zdecyduje się przywrócić go na stanowisko prokuratora. Poyraz spróbuje doprowadzić do konfrontacji z Atakanem, ale jego starania nie przyniosą rezultatu. W tym czasie porywacze będą pilnować Nany, uniemożliwiając jej ucieczkę i starając się ją złamać. Aynur zostanie osadzona w celi, gdzie niemal natychmiast wejdzie w ostry konflikt z inną więźniarką o imieniu Naciye.

„Dziedzictwo” odc. 1070 - streszczenie

Dzięki informacjom uzyskanym od Pelin Poyraz zacznie badać sposób działania Atakana, by znaleźć punkt zaczepienia. Sinan, który wróci do służby, połączy siły z prokuratorem Baranem, by dowieść niewinności osadzonej Aynur. Sytuacja kobiety stanie się krytyczna, gdy padnie ona ofiarą brutalnego ataku w areszcie. Poyraz odkryje adres magazynu, w którym może być więziona Nana. Bohater natychmiast ruszy na miejsce, nie zdając sobie sprawy, że Atakan zastawił na niego starannie zaplanowaną pułapkę.

„Dziedzictwo” odcinki 1067-1070: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień